Подростки в Барнауле портят арендованные самокаты, срывая номера
Несовершеннолетние намеренно повреждали арендованные электросамокаты
17 мая 2026, 20:37, ИА Амител
В Барнауле подростков заметили за порчей арендованных электросамокатов. По словам очевидца, несовершеннолетние срывали номерные знаки с транспорта вечером 16 мая на улице Антона Петрова, 208. Об этом сообщили в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".
Автор публикации утверждает, что подростки намеренно повреждали арендованные электросамокаты, снимая с них регистрационные номера.
Очевидец отметил, что подобные действия не только наносят ущерб имуществу, но и могут привести к серьезным последствиям как для самих детей, так и для их родителей.
Барнаулец обратился к взрослым с просьбой провести с детьми профилактические беседы и объяснить им возможные последствия таких "развлечений".
22:18:24 17-05-2026
это закономерное явление, когда люди в крайней степени недовольства, а власти этого не видят и не ограждают жителей от опасности, устанавливается такая тенденция - люди сами решают проблему как могут, не всегда в юридическом поле. Получайте за бездействие. А может у этих детей бабушка чильно пострадала от самокатчика? думайте и действуйте, "власти". А орудие пролетариата по-прежнему вот оно - на фото
09:27:42 18-05-2026
Гость (22:18:24 17-05-2026) это закономерное явление, когда люди в крайней степени недов... Это не люди бесчинствуют, а звереныши, энергию выплескивают, пользуясь своей малолетней безнаказанностью. Сегодня на остановке возле политеха самокаты тоже кучей навалены.
10:32:32 18-05-2026
ну хоть какая то польза от малолетних дебилов, но !
найти и строго наказать нужно всенепременно. всех, включая родителей.
22:36:21 17-05-2026
хоть какая то польза
22:52:01 17-05-2026
Вариант, что это балбесы оплаченные конкурентом самокатчиком не рассматривается?
23:26:08 17-05-2026
Столько в мире бессмысленного зла, а тут ещё самокаты...
05:26:34 18-05-2026
Тимур и его команда,а дядя стукачек
06:26:56 18-05-2026
Судить их, и на следствии выпытать имена тех, кто подговорил их ломать номера. Если это родители, строго судить.
09:44:55 18-05-2026
"Детки" стали вредить самокатам
часто вижу их брошенными то на краю дороги - чтобы машина наехала, то на подъеме/спуске с горы у трамвайных путей, наверно нужно дождаться когда беда случится и тогда только примут меры
10:26:05 18-05-2026
Если горожанин сфотал двух петухов на самокате ему должна выплачиваться премия в размере 50000 рублей. Штраф оплатят петухи.
15:55:06 18-05-2026
Я не понимаю для чего они это делают, поэтому не могу определить хорошо это или плохо.
16:09:34 18-05-2026
это подростковый возраст, бунт в душе, выплеск чувств
шел шел и тут самокат подвернулся ничей ну и ...
23:23:25 19-05-2026
минусы ставят защитники самокатчиков и кикшеринга.
не нравится что вам кататься не дают по тротуарам носитесь сломя голову даже не сигналите, тоже самое касается идиотов на электроскутерах.
типа летит барин и все должны в сторону разойтись, нарветесь на пулю плакать будете.
я бы вообще утилизировал все уличные самокаты, не умеете ездить ходите пешком, бросаете где попало