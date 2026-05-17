Подростки в Барнауле портят арендованные самокаты, срывая номера

Несовершеннолетние намеренно повреждали арендованные электросамокаты

17 мая 2026, 20:37, ИА Амител

Правонарушение подростков / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле подростков заметили за порчей арендованных электросамокатов. По словам очевидца, несовершеннолетние срывали номерные знаки с транспорта вечером 16 мая на улице Антона Петрова, 208. Об этом сообщили в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

Автор публикации утверждает, что подростки намеренно повреждали арендованные электросамокаты, снимая с них регистрационные номера.

Очевидец отметил, что подобные действия не только наносят ущерб имуществу, но и могут привести к серьезным последствиям как для самих детей, так и для их родителей.

Барнаулец обратился к взрослым с просьбой провести с детьми профилактические беседы и объяснить им возможные последствия таких "развлечений".