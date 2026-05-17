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Подростки в Барнауле портят арендованные самокаты, срывая номера

Несовершеннолетние намеренно повреждали арендованные электросамокаты

17 мая 2026, 20:37, ИА Амител

Правонарушение подростков / Фото: "Инцидент Барнаул"
Правонарушение подростков / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле подростков заметили за порчей арендованных электросамокатов. По словам очевидца, несовершеннолетние срывали номерные знаки с транспорта вечером 16 мая на улице Антона Петрова, 208. Об этом сообщили в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

Автор публикации утверждает, что подростки намеренно повреждали арендованные электросамокаты, снимая с них регистрационные номера.

Очевидец отметил, что подобные действия не только наносят ущерб имуществу, но и могут привести к серьезным последствиям как для самих детей, так и для их родителей.

Барнаулец обратился к взрослым с просьбой провести с детьми профилактические беседы и объяснить им возможные последствия таких "развлечений".

Барнаул дети самокаты
       

Комментарии 13

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Гость

22:18:24 17-05-2026

это закономерное явление, когда люди в крайней степени недовольства, а власти этого не видят и не ограждают жителей от опасности, устанавливается такая тенденция - люди сами решают проблему как могут, не всегда в юридическом поле. Получайте за бездействие. А может у этих детей бабушка чильно пострадала от самокатчика? думайте и действуйте, "власти". А орудие пролетариата по-прежнему вот оно - на фото

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Гость

09:27:42 18-05-2026

Гость (22:18:24 17-05-2026) это закономерное явление, когда люди в крайней степени недов... Это не люди бесчинствуют, а звереныши, энергию выплескивают, пользуясь своей малолетней безнаказанностью. Сегодня на остановке возле политеха самокаты тоже кучей навалены.

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Элен без ребят

10:32:32 18-05-2026

ну хоть какая то польза от малолетних дебилов, но !
найти и строго наказать нужно всенепременно. всех, включая родителей.

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Гость

22:36:21 17-05-2026

хоть какая то польза

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Гость

22:52:01 17-05-2026

Вариант, что это балбесы оплаченные конкурентом самокатчиком не рассматривается?

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Вежливый Человек

23:26:08 17-05-2026

Столько в мире бессмысленного зла, а тут ещё самокаты...

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Гость

05:26:34 18-05-2026

Тимур и его команда,а дядя стукачек

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Гость

06:26:56 18-05-2026

Судить их, и на следствии выпытать имена тех, кто подговорил их ломать номера. Если это родители, строго судить.

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Гость

09:44:55 18-05-2026

"Детки" стали вредить самокатам
часто вижу их брошенными то на краю дороги - чтобы машина наехала, то на подъеме/спуске с горы у трамвайных путей, наверно нужно дождаться когда беда случится и тогда только примут меры

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Гость

10:26:05 18-05-2026

Если горожанин сфотал двух петухов на самокате ему должна выплачиваться премия в размере 50000 рублей. Штраф оплатят петухи.

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Гость

15:55:06 18-05-2026

Я не понимаю для чего они это делают, поэтому не могу определить хорошо это или плохо.

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Гость

16:09:34 18-05-2026

это подростковый возраст, бунт в душе, выплеск чувств
шел шел и тут самокат подвернулся ничей ну и ...

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Против самокатов

23:23:25 19-05-2026

минусы ставят защитники самокатчиков и кикшеринга.
не нравится что вам кататься не дают по тротуарам носитесь сломя голову даже не сигналите, тоже самое касается идиотов на электроскутерах.

типа летит барин и все должны в сторону разойтись, нарветесь на пулю плакать будете.
я бы вообще утилизировал все уличные самокаты, не умеете ездить ходите пешком, бросаете где попало

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