Врач назвал самые частые травмы, которые получают пешеходы из-за самокатчиков
Самокатчики травмируются из-за недостатка опыта, а пешеходы буквально везде находятся в зоне риска
29 апреля 2026, 14:20, ИА Амител
В список самых частых травм, которые получают самокатчики и пешеходы в результате ДТП, входят черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, лучезапястного сустава, ключицы, а также компрессионные переломы и повреждения костей рук и ног, пишет "Om1 Омск".
Как напомнил врач травматолог-ортопед омской Городской детской клинической больницы Сергей Злобин, электросамокат — это источник повышенной опасности. Причем пешеходы находятся в зоне риска буквально везде — и на тротуарах, и на пешеходных переходах, и во дворах.
Самокатчики получают травмы из-за недостатка опыта, отсутствия защитной экипировки, превышения скорости, катания "наперегонки" или выполнения трюков.
Риск получения травм повышают наушники, разговоры по телефону во время движения, неровные поверхности и неподходящий по возрасту самокат.
В Барнауле официальный сезон проката электросамокатов стартовал 5 апреля. Как отметили в компании Whoosh, общее число заблокированных аккаунтов превышает две тысячи. А в "Юрент" указали, что в 2025 году было зафиксировано 14 ДТП с участием самокатов.
14:35:21 29-04-2026
В Перми этого зла нет, но у нас городские власти до денег охочие
14:38:52 29-04-2026
Скажите, а уже были случаи, когда травмированный самокатчиком пешеход забил самокатчика самокатом?
18:43:45 29-04-2026
Гость (14:38:52 29-04-2026) Скажите, а уже были случаи, когда травмированный самокатчик... Самокат целиком неудобен, вот отдельным рулём можно помахать. Но не зря перелом челюсти в статистике присутствует)
21:43:34 29-04-2026
Гость (14:38:52 29-04-2026) Скажите, а уже были случаи, когда травмированный самокатчико... Не очень-то получается махать тяжелым самокатом при сломанных ребрах. По себе знаю. Двоечку даж отработать не получается, увы.
22:22:47 29-04-2026
Гость (21:43:34 29-04-2026) Не очень-то получается махать тяжелым самокатом при сломанны... Думаю ааш коммент наберет много +.посмотрим проверим 8-)))
15:09:15 29-04-2026
а еще это источник повышенных доходов,что, конечно, важнее (