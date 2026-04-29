Врач назвал самые частые травмы, которые получают пешеходы из-за самокатчиков

Самокатчики травмируются из-за недостатка опыта, а пешеходы буквально везде находятся в зоне риска

29 апреля 2026, 14:20, ИА Амител

Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В список самых частых травм, которые получают самокатчики и пешеходы в результате ДТП, входят черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, лучезапястного сустава, ключицы, а также компрессионные переломы и повреждения костей рук и ног, пишет "Om1 Омск".

Как напомнил врач травматолог-ортопед омской Городской детской клинической больницы Сергей Злобин, электросамокат — это источник повышенной опасности. Причем пешеходы находятся в зоне риска буквально везде — и на тротуарах, и на пешеходных переходах, и во дворах.

Самокатчики получают травмы из-за недостатка опыта, отсутствия защитной экипировки, превышения скорости, катания "наперегонки" или выполнения трюков.

Риск получения травм повышают наушники, разговоры по телефону во время движения, неровные поверхности и неподходящий по возрасту самокат.

В Барнауле официальный сезон проката электросамокатов стартовал 5 апреля. Как отметили в компании Whoosh, общее число заблокированных аккаунтов превышает две тысячи. А в "Юрент" указали, что в 2025 году было зафиксировано 14 ДТП с участием самокатов.