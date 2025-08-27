Подросток скончался после употребления сырой лапши быстрого приготовления

Лапша разбухла в кишечнике мальчика

27 августа 2025, 11:40, ИА Амител

Лапша быстрого приготовления / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky

В Египте произошла трагическая гибель 13-летнего подростка. По информации издания Ynet, школьник по имени Хамза скончался, после того как съел три пачки сырой лапши быстрого приготовления.

Как отмечает СМИ, мальчик вернулся с вечерней молитвы и решил перекусить. Спустя примерно полчаса у него началась сильная рвота, он жаловался на острую боль в животе и повышенное потоотделение, после чего потерял сознание. Родные незамедлительно доставили его в больницу, однако по пути в специализированный токсикологический центр сердце мальчика остановилось.

Первоначально врачи предположили отравление, что привело к аресту владельца магазина, где была куплена лапша. Однако последующая экспертиза не выявила в продукте никаких опасных веществ или токсинов.

По мнению специалистов, причиной смерти стала механическая непроходимость кишечника, вызванная употреблением большого количества сухой, твердой лапши, которая разбухла в пищеварительном тракте и привела к фатальным последствиям.