Подросток скончался после употребления сырой лапши быстрого приготовления
Лапша разбухла в кишечнике мальчика
27 августа 2025, 11:40, ИА Амител
В Египте произошла трагическая гибель 13-летнего подростка. По информации издания Ynet, школьник по имени Хамза скончался, после того как съел три пачки сырой лапши быстрого приготовления.
Как отмечает СМИ, мальчик вернулся с вечерней молитвы и решил перекусить. Спустя примерно полчаса у него началась сильная рвота, он жаловался на острую боль в животе и повышенное потоотделение, после чего потерял сознание. Родные незамедлительно доставили его в больницу, однако по пути в специализированный токсикологический центр сердце мальчика остановилось.
Первоначально врачи предположили отравление, что привело к аресту владельца магазина, где была куплена лапша. Однако последующая экспертиза не выявила в продукте никаких опасных веществ или токсинов.
По мнению специалистов, причиной смерти стала механическая непроходимость кишечника, вызванная употреблением большого количества сухой, твердой лапши, которая разбухла в пищеварительном тракте и привела к фатальным последствиям.
11:50:34 27-08-2025
нежный какой.. мы в юность часто сухую ели
13:03:44 27-08-2025
Гость (11:50:34 27-08-2025) нежный какой.. мы в юность часто сухую ели... закусь чёткая.
14:00:29 27-08-2025
Гость (11:50:34 27-08-2025) нежный какой.. мы в юность часто сухую ели... Но не по 3 пачки за раз.
15:16:45 27-08-2025
Гость (14:00:29 27-08-2025) Но не по 3 пачки за раз.... 3 пачки это 200 грамм, к примеру пачка чипсов 80–90 грамм... если человек съест 2 пачки чипсов то не помрет, если у него все в порядке с организмом
16:09:55 27-08-2025
Гость (15:16:45 27-08-2025) 3 пачки это 200 грамм, к примеру пачка чипсов 80–90 грамм..... чипсы не разбухают как лапша, болезный
11:51:57 27-08-2025
Ёмааа А я ем ее сухую. Разорвет когда-нить
14:01:43 27-08-2025
Не мог он так сразу из-за того, что лапша разбухла в кишках, скончаться.
15:45:11 27-08-2025
щас дошики запретят?
17:22:35 29-08-2025
странно, мой друг за раз съел дошиков 6 и все нормально.