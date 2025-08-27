НОВОСТИПроисшествия

Подросток скончался после употребления сырой лапши быстрого приготовления

Лапша разбухла в кишечнике мальчика

27 августа 2025, 11:40, ИА Амител

Лапша быстрого приготовления / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky
Лапша быстрого приготовления / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky

В Египте произошла трагическая гибель 13-летнего подростка. По информации издания Ynet, школьник по имени Хамза скончался, после того как съел три пачки сырой лапши быстрого приготовления.

Как отмечает СМИ, мальчик вернулся с вечерней молитвы и решил перекусить. Спустя примерно полчаса у него началась сильная рвота, он жаловался на острую боль в животе и повышенное потоотделение, после чего потерял сознание. Родные незамедлительно доставили его в больницу, однако по пути в специализированный токсикологический центр сердце мальчика остановилось.

Первоначально врачи предположили отравление, что привело к аресту владельца магазина, где была куплена лапша. Однако последующая экспертиза не выявила в продукте никаких опасных веществ или токсинов.

По мнению специалистов, причиной смерти стала механическая непроходимость кишечника, вызванная употреблением большого количества сухой, твердой лапши, которая разбухла в пищеварительном тракте и привела к фатальным последствиям.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

11:50:34 27-08-2025

нежный какой.. мы в юность часто сухую ели

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:03:44 27-08-2025

Гость (11:50:34 27-08-2025) нежный какой.. мы в юность часто сухую ели... закусь чёткая.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:29 27-08-2025

Гость (11:50:34 27-08-2025) нежный какой.. мы в юность часто сухую ели... Но не по 3 пачки за раз.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:45 27-08-2025

Гость (14:00:29 27-08-2025) Но не по 3 пачки за раз.... 3 пачки это 200 грамм, к примеру пачка чипсов 80–90 грамм... если человек съест 2 пачки чипсов то не помрет, если у него все в порядке с организмом

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:55 27-08-2025

Гость (15:16:45 27-08-2025) 3 пачки это 200 грамм, к примеру пачка чипсов 80–90 грамм..... чипсы не разбухают как лапша, болезный

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:57 27-08-2025

Ёмааа А я ем ее сухую. Разорвет когда-нить

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:43 27-08-2025

Не мог он так сразу из-за того, что лапша разбухла в кишках, скончаться.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:11 27-08-2025

щас дошики запретят?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
саня

17:22:35 29-08-2025

странно, мой друг за раз съел дошиков 6 и все нормально.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров