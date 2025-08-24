Мальчик погиб, запутавшись в веревочных качелях на детской площадке в Твери

Прокуратура начала проверку по факту случившегося

24 августа 2025, 16:00, ИА Амител

Место происшествия / Фото: прокуратура Тверской области

В селе Красном Старицкого муниципального округа Тверской области произошла трагическая случайность: семилетний ребенок погиб во время игры на детской площадке. По предварительным данным, мальчик катался на самодельных веревочных качелях без присмотра взрослых, запутался в конструкции и задохнулся, сообщили в региональной прокуратуре.

Местные жители обнаружили мальчика без признаков жизни и вызвали экстренные службы.

Прокуратура Тверской области организовала проверку по факту трагедии. Специалисты изучают обстоятельства произошедшего, включая соответствие качелей нормам безопасности и наличие должного контроля со стороны взрослых.

Региональные власти уже заявили о необходимости усилить проверки детских площадок в муниципальных образованиях.