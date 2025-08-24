Мальчик погиб, запутавшись в веревочных качелях на детской площадке в Твери
Прокуратура начала проверку по факту случившегося
24 августа 2025, 16:00, ИА Амител
В селе Красном Старицкого муниципального округа Тверской области произошла трагическая случайность: семилетний ребенок погиб во время игры на детской площадке. По предварительным данным, мальчик катался на самодельных веревочных качелях без присмотра взрослых, запутался в конструкции и задохнулся, сообщили в региональной прокуратуре.
Местные жители обнаружили мальчика без признаков жизни и вызвали экстренные службы.
Прокуратура Тверской области организовала проверку по факту трагедии. Специалисты изучают обстоятельства произошедшего, включая соответствие качелей нормам безопасности и наличие должного контроля со стороны взрослых.
Региональные власти уже заявили о необходимости усилить проверки детских площадок в муниципальных образованиях.
как это?! почему за детьми то не следят взрослые???? дичь какая ...то из окон выкидываются то это!
Опять с обобенностями что ли? А что, за пацаном в этом возрасте все еще мамка следить должна? Вы кого вырастить собираетесь?
В советское время типовые качели были металлическими, включая металлическую арматуру вместо верёвок. Таким образом никто и никак не мог физически на качелях удавиться, намертво приваренная сидушка не перевернётся, приваренные петли не отломятся.
Нынешние поделки из ниток и переработанного картона нацелены на сокращение поголовья детей.
Гость (09:24:56 25-08-2025) В советское время типовые качели были металлическими, включа... Так сейчас такие запретили, потому что эта жесткая конструкция неоднократно била то по затылку, то по лбу! И яжмамки нажаловались.
Гость (13:05:46 25-08-2025) Так сейчас такие запретили, потому что эта жесткая конструкц... да, мозги и зубы выносила та конструкция моим сверстникам не однократно
Самовольные детские качели и площадки запрещены. И металлические качели тоже. Сейчас будут проверять стандарт и под веревочные качели.