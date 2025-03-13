Температурные качели. О погоде в Алтайском крае 13 марта

После ночных заморозков столбики термометров устремятся вверх

13 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Снег / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 13 марта температура в Алтайском крае составит -3...-8 градусов. Примечательно, что термометры покажут такие отметки после ночного похолодания до -28 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В крае днем обойдется преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах обещают изморозь, туман. Дороги местами скует сильная гололедица. Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле обещают -4...-6 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. В утренние часы также ожидается изморозь, возможен туман. На дорогах местами сильная гололедица. Скорость в краевой столице та же, что и во всем регионе, – 2–7 м/с.