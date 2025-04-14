Погода на Алтае побила температурный рекорд 12 апреля: где было жарче всего

Однако после аномальной жары в Алтайском крае снова обещают снег

14 апреля 2025, 15:40, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Фото: Екатерина Смолихина

Новые абсолютные максимумы температуры для 12 апреля зафиксировали метеостанции в разных уголках Алтайского края за всю историю метеонаблюдения. Столбики термометров в регионе показали от +26 до +31 градуса. Жарче всего было в Солонешном, Краснощеково и Усть-Калманке. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"В Барнауле в субботу воздух прогрелся до +27,6°С, перебив рекорд 2011 года с его результатом +22 градуса. В воскресенье столбики термометров по северо-западу уже показали от +16 до +21 градуса, хотя по юго-востоку еще жарило местами до +32°С. На фоне таких высоких температур на территории всего края сейчас четвертый класс пожароопасности", – рассказала синоптик.

При этом Наталия Кобякова отметила, что уже на этой неделе температуры пойдут на спад и установятся отметки, которые характерны для второй декады апреля. Также ожидаются осадки различной интенсивности, а местами 18 апреля даже возможно установление временного снежного покрова.