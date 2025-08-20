Хозяйства "мельчают". Что заставляет алтайских фермеров идти на сокращение поголовья скота
Отрицательная динамика в России наблюдается на протяжении десяти лет
20 августа 2025, 07:00, ИА Амител
В животноводстве сокращается поголовье скота – отрицательная динамика в России наблюдается на протяжении десяти лет. В Алтайском крае за последний год животноводство просело на 10% в разных сферах, включая крупный рогатый скот (КРС), свиней, коз и овец. Причем, по данным Алтайкрайстата, сокращение затронуло как небольшие предприятия, так и крупные фермерские хозяйства.
Тенденцию подтверждают и те, кто еще на плаву, и те, кто уже свернул дело, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Например, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства "Агрорезерв" Николай Чернаков десять лет назад имел полторы тысячи голов КРС, сегодня – ноль. Он считает, что в животноводческой сфере выжить могут только "крупняки". Проблему усугубило принятие карантинных мер из-за ящура в 2020-м: производители края до сих пор не могут вывозить за пределы региона непереработанную продукцию. А значит, рядовой фермер вынужден вливаться в более крупный бизнес.
«Да, мы в изоляции – Алтайский край, Республика Алтай. Я считаю, это искусственно сделано, чтобы ограничить. С монополистами никто не объединится и не скооперируется, на то они и монополисты. Поглотят просто – и все», – заявил Чернаков.
Глава КФХ перешел на оленеводство и производство пантов, но и здесь – та же изоляция. Племенных животных с избытком, но бизнес все равно на грани гибели.
Глава хозяйства "Агростарт" Краснощековского района Александр Рерих предположил, что интересы крупных компаний в агросфере сегодня лоббируются на уровне законодательства. Фермер сообщил, что недавно администрация его села предложила аграриям добровольно подписать соглашение о повышении стоимости аренды земельных участков, на которых те не только пасут скот, но и растят для животных корм. Рерих – один из тех, кто отказался от аренды и пошел в суд для расторжения договора. Поголовье пришлось сократить почти вдвое. Есть и другие причины, по которым фермерам приходится "убирать скот", чтобы выжить.
«Любые крестьянско-фермерские хозяйства или сельхозтоваропроизводители, большие и крупные организации стараются максимально поднять зарплату, насколько они могут. Будь он скотником или оператором машинного доения. Мы пытались доход, который поступает с молока, внедрять в животноводческую ферму – зарплаты, налоги, всевозможные подкормки для скота. Но, к сожалению, у нас очень часто выбывали из строя рабочие кадры. Второй фактор – программы: "Меркурий", "Хорриот". Очень мало специалистов, программистов, которые могут работать и сопровождать загрузку и отгрузку молока через программы. А заводы требуют. Если вовремя электронно не пришла справка на молоко, то, к сожалению, даже загружать не будут это молоко», – заявил Рерих.
Животноводство как отрасль находится в кризисе, и объясняют это, в том числе, спадом интереса вообще к работе "на земле". Технический прогресс добирается медленно – аппарат автоматического доения коровы для фермера сегодня то же, что комбайн для полевода: если прибыль не окупает затрат на технику, нет смысла ее приобретать.
По итогу животноводы видят выход в сокращении численности скота на собственном предприятии, и такие со временем будут только мельчать. Для массового потребителя нет проблемы в том, что продукты приходится покупать в магазинах, а не напрямую от фермеров, если качество сохраняется. Для колоритных частных двориков и их продукции под брендами в духе "В деревне у бабушки" на рынке место все еще есть: в аграрном регионе у них есть все шансы влиться в часть туристической инфраструктуры. На сегодня, по данным Алтайкрайстата, 38% всей молочной продукции в регионе производят именно частные хозяйства, а не организации.
07:20:23 20-08-2025
Зачем эти мелкие хозяйства? Качество продукции они не могут обеспечить.
10:50:42 20-08-2025
Иван (07:20:23 20-08-2025) Зачем эти мелкие хозяйства? Качество продукции они не могут ... гудмилки, молочная сказка, алтайский бройлер, эти...ммм.. ну пром.свинина в магазинах, это они - качество, да?
12:43:27 20-08-2025
Иван (07:20:23 20-08-2025) Зачем эти мелкие хозяйства? Качество продукции они не могут ... Ну-ну
07:48:46 20-08-2025
Пройдет не более 10 лет и от животноводства Алтайского края останутся только рога и копыта
07:53:44 20-08-2025
В крупные города всех сгоняют. Так люди становятся разобщеннее, теряют чувство хозяина и ими управлять легче.
08:23:28 20-08-2025
Вот что бы такого не было и должны "чесаться" первые лица. Спрятались, удобно пристроились -объявили туристический кластер. Бросили на произвол, скоро корова будет в диковину в деревне.
09:33:19 20-08-2025
Гость (08:23:28 20-08-2025) Вот что бы такого не было и должны "чесаться" первые лица. С... В диковинку? Вы серьезно?
Сейчас, проезжая мимо полей или вдоль дороги сельской, не видно вообще никаких коров.
Ребенок говорит: «Смотрите, сколько много коровок». Я считаю, получилось 5-6 шт.
Разве это норма?
Все ведется к тому, чтобы были только большие хозяйства. Да, хорошо, что есть в Заринском районе как минимум 2 фермы. Я про Яново и на ст. Новокакорский. Но тем не менее этого мало. И там коров вообще не выпускают.
08:56:29 20-08-2025
Огромное значение повышение уровня животнаводства имеет животноводческий комплекс.Да про индюшачью " деревню" мы знаем однако в целом поголовье скота резко уменьшается и цены ( допустим на говядину и баранину заоблачные и не всем по карману) .Если руководство нашего края не решит в глобальном масштабе эту проблему продовольственной програмы то нас с вами ждут не приятные времена.
09:13:17 20-08-2025
Надо возвращать колхозы (коллективные хозяйства).
09:44:54 20-08-2025
dok_СФ (09:13:17 20-08-2025) Надо возвращать колхозы (коллективные хозяйства).... А зачем их тогда разгоняли?
11:25:52 20-08-2025
гость (09:44:54 20-08-2025) А зачем их тогда разгоняли?... Спросите у депутатов, законы они издают.. Или Вас интересует мой ответ?
10:59:27 20-08-2025
dok_СФ (09:13:17 20-08-2025) Надо возвращать колхозы (коллективные хозяйства).... И работать в них за трудодни.
18:24:26 21-08-2025
Гость (10:59:27 20-08-2025) И работать в них за трудодни.... Не за трудодни, а на благо будущего человека, а сейчас у человечества нет будущего все живут одним днем.
12:59:22 20-08-2025
Печально видеть , что не только фермеры беднеют и сокращают , либо вообще закрываются , но в личных хозяйствах народ в деревнях почти не держат ни домашний скот , ни птицу . Путь производства молока и мяса только на крупных агрохолдингах не верен . Народ перестал трудиться , в нашем поселке есть только две коровы и несколько семей держат кур ... и всё . А раньше было стадо с пастухом . Сам держу разную птицу . У нас министр сельского хозяйства женщина , которая по образованию далека от сельского хозяйства ...
14:27:41 20-08-2025
Когда у руля встанут профессионалы тогда ситуация реабилитируется
20:24:05 21-08-2025
Сначало разоряем, потом кричим, что разорено и утрачено, потом поднимаем цены и потом заливаем "свой" товар.
Бизнес по русски.
15:03:25 23-08-2025
У нас в Тюменской области закупочная цена 30 рублей за литр молока, говядину сдать на мясокомбинат 240 рублей за кг, мы вообще как сыр в масле!