Отрицательная динамика в России наблюдается на протяжении десяти лет

20 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В животноводстве сокращается поголовье скота – отрицательная динамика в России наблюдается на протяжении десяти лет. В Алтайском крае за последний год животноводство просело на 10% в разных сферах, включая крупный рогатый скот (КРС), свиней, коз и овец. Причем, по данным Алтайкрайстата, сокращение затронуло как небольшие предприятия, так и крупные фермерские хозяйства.

Тенденцию подтверждают и те, кто еще на плаву, и те, кто уже свернул дело, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Например, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства "Агрорезерв" Николай Чернаков десять лет назад имел полторы тысячи голов КРС, сегодня – ноль. Он считает, что в животноводческой сфере выжить могут только "крупняки". Проблему усугубило принятие карантинных мер из-за ящура в 2020-м: производители края до сих пор не могут вывозить за пределы региона непереработанную продукцию. А значит, рядовой фермер вынужден вливаться в более крупный бизнес.

«Да, мы в изоляции – Алтайский край, Республика Алтай. Я считаю, это искусственно сделано, чтобы ограничить. С монополистами никто не объединится и не скооперируется, на то они и монополисты. Поглотят просто – и все», – заявил Чернаков.

Глава КФХ перешел на оленеводство и производство пантов, но и здесь – та же изоляция. Племенных животных с избытком, но бизнес все равно на грани гибели.

Глава хозяйства "Агростарт" Краснощековского района Александр Рерих предположил, что интересы крупных компаний в агросфере сегодня лоббируются на уровне законодательства. Фермер сообщил, что недавно администрация его села предложила аграриям добровольно подписать соглашение о повышении стоимости аренды земельных участков, на которых те не только пасут скот, но и растят для животных корм. Рерих – один из тех, кто отказался от аренды и пошел в суд для расторжения договора. Поголовье пришлось сократить почти вдвое. Есть и другие причины, по которым фермерам приходится "убирать скот", чтобы выжить.

«Любые крестьянско-фермерские хозяйства или сельхозтоваропроизводители, большие и крупные организации стараются максимально поднять зарплату, насколько они могут. Будь он скотником или оператором машинного доения. Мы пытались доход, который поступает с молока, внедрять в животноводческую ферму – зарплаты, налоги, всевозможные подкормки для скота. Но, к сожалению, у нас очень часто выбывали из строя рабочие кадры. Второй фактор – программы: "Меркурий", "Хорриот". Очень мало специалистов, программистов, которые могут работать и сопровождать загрузку и отгрузку молока через программы. А заводы требуют. Если вовремя электронно не пришла справка на молоко, то, к сожалению, даже загружать не будут это молоко», – заявил Рерих.

Животноводство как отрасль находится в кризисе, и объясняют это, в том числе, спадом интереса вообще к работе "на земле". Технический прогресс добирается медленно – аппарат автоматического доения коровы для фермера сегодня то же, что комбайн для полевода: если прибыль не окупает затрат на технику, нет смысла ее приобретать.

По итогу животноводы видят выход в сокращении численности скота на собственном предприятии, и такие со временем будут только мельчать. Для массового потребителя нет проблемы в том, что продукты приходится покупать в магазинах, а не напрямую от фермеров, если качество сохраняется. Для колоритных частных двориков и их продукции под брендами в духе "В деревне у бабушки" на рынке место все еще есть: в аграрном регионе у них есть все шансы влиться в часть туристической инфраструктуры. На сегодня, по данным Алтайкрайстата, 38% всей молочной продукции в регионе производят именно частные хозяйства, а не организации.