Максим Галкин* изменился до неузнаваемости за границей
Одна из подписчиц сначала приняла его за дальнобойщика
26 января 2026, 21:15, ИА Амител
Супруг Аллы Пугачевой, признанный иноагентом Максим Галкин*, выложил в социальных сетях фото из Нью-Йорка, удивившее подписчиков. В шапке и с бородой пользователи его не узнают.
Комик, который в этом году собирается отметить 50-летний юбилей, в новом образе выглядит как брутальный мужчина. Некоторые фолловеры считают, что он специально изменил имидж, чтобы к нему меньше подходили на улице:
- «Вот так пройдет мимо тебя в Нью-Йорке симпатичный мужчина, а ты и не догадаешься, что это Максим Галкин», – прокомментировала одна из подписчиц.
- «Кто бы мог подумать, что простая шапка окажется лучшей маскировкой. Никогда бы не узнала вас», – добавила другая.
- «Я подумала, какой-то дальнобойщик», – говорится еще в одном комментарии.
Напомним, юморист с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию после начала СВО. У супругов имеется недвижимость на Кипре, в Нью-Йорке и Юрмале.
Осенью прошлого года Алла Пугачева дала интервью, в котором рассказала о своей жизни в эмиграции. Также она высказалась на тему своего возможного возвращения в Россию.
*Признан иноагентом на территории РФ
Действительно сначала подумал, сто это Кобзон
Гость (21:36:38 26-01-2026) Действительно сначала подумал, сто это Кобзон ... А это не он????
Это в России он был за границей.
А сейчас он на исторической родине.
Если это "борода" то я балерина.
Гостт (22:48:54 26-01-2026) Если это "борода" то я балерина.... ))) Так ты балерина и есть !!
А кто это? Чем известен?
Олег (23:15:07 26-01-2026) А кто это? Чем известен?... Алкин муж, когда то любимец публики)))
Пугалкин, зарегистрируй замок в Росреестре, оплати налоги ..... Иноагент.
Больше на бомжа похож, чем на брутального мужчину. А оттопыренной губой вообще верблюда напоминает.
А кто это?
новый русский супер бомж
прохоров всё оплачивает. ну а что, жить можно.... фиктивная жена-аллусик...