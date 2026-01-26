НОВОСТИОбщество

Максим Галкин* изменился до неузнаваемости за границей

Одна из подписчиц сначала приняла его за дальнобойщика

26 января 2026, 21:15, ИА Амител

Максим Галкин* с бородой / Фото с личной страницы артиста из соцсети
Максим Галкин* с бородой / Фото с личной страницы артиста из соцсети

Супруг Аллы Пугачевой, признанный иноагентом Максим Галкин*, выложил в социальных сетях фото из Нью-Йорка, удивившее подписчиков. В шапке и с бородой пользователи его не узнают.

Комик, который в этом году собирается отметить 50-летний юбилей, в новом образе выглядит как брутальный мужчина. Некоторые фолловеры считают, что он специально изменил имидж, чтобы к нему меньше подходили на улице:

  • «Вот так пройдет мимо тебя в Нью-Йорке симпатичный мужчина, а ты и не догадаешься, что это Максим Галкин», – прокомментировала одна из подписчиц.
  • «Кто бы мог подумать, что простая шапка окажется лучшей маскировкой. Никогда бы не узнала вас», – добавила другая.
  • «Я подумала, какой-то дальнобойщик», – говорится еще в одном комментарии.

Напомним, юморист с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию после начала СВО. У супругов имеется недвижимость на Кипре, в Нью-Йорке и Юрмале.

Осенью прошлого года Алла Пугачева дала интервью, в котором рассказала о своей жизни в эмиграции. Также она высказалась на тему своего возможного возвращения в Россию.

*Признан иноагентом на территории РФ

Иноагент Максим Галкин* / YouTube-канал

Максим Галкин* задолжал более 500 тысяч рублей за электроэнергию

По предварительным данным, артист не платил за "коммуналку" в подмосковном особняке
НОВОСТИОбщество

Шоу-бизнес

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

21:36:38 26-01-2026

Действительно сначала подумал, сто это Кобзон

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:03:28 26-01-2026

Гость (21:36:38 26-01-2026) Действительно сначала подумал, сто это Кобзон ... А это не он????

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:12:12 26-01-2026

Это в России он был за границей.
А сейчас он на исторической родине.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостт

22:48:54 26-01-2026

Если это "борода" то я балерина.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:06 27-01-2026

Гостт (22:48:54 26-01-2026) Если это "борода" то я балерина.... ))) Так ты балерина и есть !!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

23:15:07 26-01-2026

А кто это? Чем известен?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

06:32:05 27-01-2026

Олег (23:15:07 26-01-2026) А кто это? Чем известен?... Алкин муж, когда то любимец публики)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:12:17 27-01-2026

Пугалкин, зарегистрируй замок в Росреестре, оплати налоги ..... Иноагент.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:14:15 27-01-2026

Больше на бомжа похож, чем на брутального мужчину. А оттопыренной губой вообще верблюда напоминает.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Панфнунтий

10:16:33 27-01-2026

А кто это?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
муви

10:52:56 27-01-2026

новый русский супер бомж

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:43 27-01-2026

прохоров всё оплачивает. ну а что, жить можно.... фиктивная жена-аллусик...

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров