Максим Галкин* изменился до неузнаваемости за границей

Одна из подписчиц сначала приняла его за дальнобойщика

26 января 2026, 21:15, ИА Амител

Максим Галкин* с бородой / Фото с личной страницы артиста из соцсети

Супруг Аллы Пугачевой, признанный иноагентом Максим Галкин*, выложил в социальных сетях фото из Нью-Йорка, удивившее подписчиков. В шапке и с бородой пользователи его не узнают.

Комик, который в этом году собирается отметить 50-летний юбилей, в новом образе выглядит как брутальный мужчина. Некоторые фолловеры считают, что он специально изменил имидж, чтобы к нему меньше подходили на улице:

«Вот так пройдет мимо тебя в Нью-Йорке симпатичный мужчина, а ты и не догадаешься, что это Максим Галкин», – прокомментировала одна из подписчиц.

«Кто бы мог подумать, что простая шапка окажется лучшей маскировкой. Никогда бы не узнала вас», – добавила другая.

«Я подумала, какой-то дальнобойщик», – говорится еще в одном комментарии.

Напомним, юморист с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию после начала СВО. У супругов имеется недвижимость на Кипре, в Нью-Йорке и Юрмале.

Осенью прошлого года Алла Пугачева дала интервью, в котором рассказала о своей жизни в эмиграции. Также она высказалась на тему своего возможного возвращения в Россию.

*Признан иноагентом на территории РФ