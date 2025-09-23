Максим Галкин* задолжал более 500 тысяч рублей за электроэнергию

По предварительным данным, артист не платил за "коммуналку" в подмосковном особняке

23 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Иноагент Максим Галкин* / YouTube-канал "Голос"

Компания "Мосэнергосбыт" подала иск к артисту Максиму Галкину*. С комика хотят взыскать более полумиллиона рублей, которые он, по предварительным данным, не заплатил за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Черемушкинский суд Москвы.

Как пояснили агентству в пресс-службе суда, Галкин* задолжал крупную сумму за электроэнергию, потребленную в подмосковном доме.

«В производстве Черемушкинского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к Максиму Галкину* о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября 2025 года», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как уточняет Shot, комику и его супруге Алле Пугачевой принадлежит особняк в деревне Грязь. По информации Telegram-канала, дом постепенно приходит в запустение. Со слов источников, здание покрывается плесенью и ржавчиной, стены выцветают, а с крыши отваливается кирпичная кладка.

*Признан иноагентом на территории РФ