Максим Галкин* задолжал более 500 тысяч рублей за электроэнергию
По предварительным данным, артист не платил за "коммуналку" в подмосковном особняке
23 сентября 2025, 09:30, ИА Амител
Компания "Мосэнергосбыт" подала иск к артисту Максиму Галкину*. С комика хотят взыскать более полумиллиона рублей, которые он, по предварительным данным, не заплатил за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Черемушкинский суд Москвы.
Как пояснили агентству в пресс-службе суда, Галкин* задолжал крупную сумму за электроэнергию, потребленную в подмосковном доме.
«В производстве Черемушкинского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к Максиму Галкину* о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября 2025 года», – говорится в сообщении пресс-службы суда.
Как уточняет Shot, комику и его супруге Алле Пугачевой принадлежит особняк в деревне Грязь. По информации Telegram-канала, дом постепенно приходит в запустение. Со слов источников, здание покрывается плесенью и ржавчиной, стены выцветают, а с крыши отваливается кирпичная кладка.
*Признан иноагентом на территории РФ
09:39:22 23-09-2025
Крипту майнили?
09:46:21 23-09-2025
Так а как он заплатит за свет, если он иностранный агент?
Ибо если иностранный агент переведёт деньги в Горэлектросеть, это будет платёж от иностранного агента, значит Горэлектросеть находится на финансировании иностранного агента, и саму Горэлектросеть нужно объявить иностранным агентом, а их свет целиком состоит из вражеского влияния.
10:06:30 23-09-2025
Во время войны Штирлиц в канцелярии оформил автоплатёж с зарплаты за коммуналку.
Четыре долгих года оплата за свет в Ново-Бирюлёво шла в рейхсмарках из-за рубежа каждый месяц с немецкой педантичностью день в день.
10:11:54 23-09-2025
историческая справка (10:06:30 23-09-2025) Во время войны Штирлиц в канцелярии оформил автоплатёж с зар... супер! жизненно!
10:16:25 23-09-2025
историческая справка (10:06:30 23-09-2025) Во время войны Штирлиц в канцелярии оформил автоплатёж с зар... Перед поездкой Штирлиц выкрутил пробки и счëтчик не мотал.
10:24:06 23-09-2025
Гость (10:16:25 23-09-2025) Перед поездкой Штирлиц выкрутил пробки и счëтчик не мотал. ... Холтофф вкрутил
10:50:50 23-09-2025
Musik (10:24:06 23-09-2025) Холтофф вкрутил... И получил по башке бутылкой, наполненной хорошим коньяком.
13:07:02 23-09-2025
Гость (10:50:50 23-09-2025) И получил по башке бутылкой, наполненной хорошим коньяком. ... Который сам же и похвалил.
12:42:21 23-09-2025
историческая справка (10:06:30 23-09-2025) Во время войны Штирлиц в канцелярии оформил автоплатёж с зар... Маркер скуфяры-анекдоты про Штирлица
13:45:46 23-09-2025
и (12:42:21 23-09-2025) Маркер скуфяры-анекдоты про Штирлица... В твоём поколении вообще анекдотов нет, ибо уровень интеллекта упал ниже плинтуса. Только и можете что одним пальцем ленту с картинками листать. Почему только картинки? Текст не осиливаете.
10:14:09 23-09-2025
Подбираются к Алке и Галкину еë.
10:19:55 23-09-2025
Откуда такая сумма за электроэнергию, если он в особняке не живёт, он же не расходует электроэнергию.
10:31:02 23-09-2025
Гость (10:19:55 23-09-2025) Откуда такая сумма за электроэнергию, если он в особняке не ... А откуда у гугла миллиардные долги в России перед бюджетом? ТАК НАСЧИТАЛИ.
11:36:17 23-09-2025
Гость (10:19:55 23-09-2025) Откуда такая сумма за электроэнергию, если он в особняке не ... Ребята, общедомовые поборы никто не отменял...
19:02:37 23-09-2025
Гость (11:36:17 23-09-2025) Ребята, общедомовые поборы никто не отменял...... В подмосковном доме
13:33:31 23-09-2025
Гость (10:19:55 23-09-2025) Откуда такая сумма за электроэнергию, если он в особняке не ... Холодильник намотал и когда выходили свет в коридоре забыли выключить
10:43:12 23-09-2025
- "По информации Telegram-канала, дом постепенно приходит в запустение."------------- Как этот дом мотает киловатты?
11:11:55 23-09-2025
Гость (10:43:12 23-09-2025) - "По информации Telegram-канала, дом постепенно приходит в ...Как этот дом мотает киловатты? Дом Иностранного Агента по сути вредит нашей Родине, подворовывает свет, и лайкает запрещённые посты через умную колонку Амазона. Тут нужен только бульдозер.
13:56:58 23-09-2025
Гость (11:11:55 23-09-2025) Дом Иностранного Агента по сути вредит нашей Родине, подвор... мне отдайте, а?
14:25:01 23-09-2025
На второй месяц неуплаты почему провода не обрезали (отключили)? Или надо было ждать 2-3 года, т.к. "звёзды" (не все равны перед ..).
14:28:54 23-09-2025
dok_СФ (14:25:01 23-09-2025) На второй месяц неуплаты почему провода не обрезали (отключи... За долги дворец отожмут в пользу какого-нибудь чиновника.
21:43:39 23-09-2025
Комменты в сети:
Простой люд за газ, за свет, за воду не заплатили и сразу едут отрезать!!! А тут терпят да ещё управы найти не могут!!! Как это всё уже достало !!!