Примадонна впервые за несколько лет откровенно рассказала о своей жизни в эмиграции
Спустя три года после своего переезда из России народная артистка СССР Алла Пугачева впервые дала подробное интервью. 10 сентября в Сети появилось видео ее беседы с журналисткой Катериной Гордеевой* (внесена в РФ в реестр иноагентов). Певица рассказала и об обстоятельствах своего переезда из страны, и о своих браках с Киркоровым и Галкиным, и о SHAMAN и других современных исполнителях. Также она высказалась на тему своего возможного возвращения в Россию.
Главное из неожиданного интервью Аллы Пугачевой – в материале amic.ru.
Как и почему Алла Пугачева уехала из России?
Примадонна вспомнила об обстоятельствах своего отъезда из России осенью 2022 года. По ее словам, главной причиной стали проблемы в школе ее детей – Елизаветы и Гарри. По словам певицы, близнецы столкнулись с оскорблениями от других школьников после того, как ее мужа Максима Галкина*** признали иностранным агентом. Тогда Пугачева и Галкин*** приняли решение об эмиграции. Денег у семьи с собой было совсем немного, утверждает певица.
«Мы собрали чемоданчики. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно было провезти, и уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит», – поделилась Алла Борисовна.
Считает ли Пугачева себя "предателем Родины"?
Алла Пугачева подчеркнула, что не считает себя предателем России. По ее мнению, каждый может принять решение о переезде из страны. Напротив, Примадонна убеждена, что это Родина ее предала.
«А что я, собственно, предала? Я давно сказала, что могу покинуть страну, если она меня предаст. Она меня предала», – сказала Пугачева. Она также добавила, что не пользовалась в России никакими особенными привилегиями, а честно трудилась и зарабатывала себе на жизнь.
Что Пугачева сказала о Максиме Галкине***?
Свои отношения с Максимом Галкиным***, за которого Пугачева вышла замуж в 2011 году, она назвала "безоговорочной любовью". Она отметила, что у нее было "много браков", не все из них по любви, но свое последнее замужество считает невероятно счастливым.
«Я влюбилась и все. Поняла, что это то, что нужно. И он понял. Это было странно и даже непонятно мне самой», – сказала Пугачева.Примадонна подчеркнула, что с самого начала отношений с Галкиным*** в их паре появилось полное взаимопонимание, которое сохраняется и по сей день. По ее словам, у них общие ценности, в центре которых – доверие и семья.
Что Пугачева сказала о Киркорове?
А вот свой брак с Филиппом Киркоровым Пугачева, по сути, назвала фиктивным. Она призналась, что вышла за певца замуж по просьбе его матери Виктории – певица с ней близко дружила. Женщина уже умирала от онкологического заболевания, когда попросила Примадонну "присмотреть" за ее сыном и помочь ему с карьерой.
«Когда она совсем плохая была, она сказала: "Прошу, не оставляй его. Помоги ему, будь с ним. Будь как мать ему". Тяжело вспоминать», – поделилась Пугачева. Она также выразила уверенность, что Киркоров до сих пор благодарен ей за оказанную помощь и поддержку.
Что Алла Пугачева рассказала в интервью о своем здоровье?
Напомним, Алле Пугачевой сейчас 76 лет. В интервью она сказала, что считает свое состояние здоровья весьма неплохим для такого возраста. В частности, артистка опровергла слухи, что у нее трясутся руки.
«Чувствую себя по своему возрасту неплохо, единственное – детские болезни. Я все-таки послевоенный ребенок, детские болезни дают о себе знать. Ноги стали болеть», – сказала певица.
Она отметила, что уже пережила своих родителей, которые не дожили до 70-летия.
Какого мнения Пугачева о SHAMAN и других российских певцах?
Ситуацию на современной эстраде Алла Пугачева назвала "временем мыльных пузырей". По ее мнению, пока "старики" продолжают выступать, по-настоящему талантливых молодых исполнителей не появилось. Вернее, регулярно возникают яркие личности, но долго на сцене удержаться у них не получается.
При этом Пугачева "прошлась" по Ярославу Дронову, известному как SHAMAN. Напомним, Примадонна знакома с певцом лично – она была членом жюри проекта "Фактор А", в котором он участвовал. Артистка назвала Дронова очень талантливым, но раскритиковала его репертуар. По ее словам, это хорошие, но неискренние песни.
«Сейчас мне, конечно, смотреть на это больно. Но бабло победило добро. Человек добился того, что он хотел, он талантливый. Но я не думала, что он настолько прагматичен. Все песни, которые он поет, я чувствую, что это как кимвал звенящий», – сказала Пугачева.Зато артистка похвалила ветеранов сцены – Кадышеву и Буланову, чьи выступления на фоне вирусных роликов в Сети вновь набрали огромную популярность. Также Алла Борисовна назвала еще несколько имен, которые ей симпатичны:
«Для меня такие любимые певцы-мужчины, которые мне нравятся, Стас Пьеха, Анатолий Цой, Дима Билан. Из молодых – Жора Гранж, нацелилась на него, на молоденького мальчика. Так сказать, не стыдно вообще, других тем нет, понимаешь. Певица Садковская очень сильная».
Вернется ли Алла Пугачева в Россию?
Пока таких планов у Пугачевой нет. Она рассказала, что за последние три года была в РФ несколько раз. В частности, Примадонну видели на похоронах Валентина Юдашкина. Народная артистка СССР призналась, что прилетала не только проститься с близким другом, но и заняться делами: в частности, поработать над новыми песнями. Но это лишь разовые приезды, о возвращении в Россию на постоянной основе ни Пугачева, ни ее муж не задумываются.
* Внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента
** Принадлежит человеку, внесенному Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента
*** Внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента
13:12:44 11-09-2025
Напротив, примадонна убеждена, что это Родина ее предала.
---Дальше можно не читать. Опять, народ в стране плохой. Как они все одинаковые. Но пока некоторые целуют ей ручки, может спокойно возвращаться и начинать "чёс" по стране.
13:16:13 11-09-2025
проехали и забыли. гудбай.
13:20:19 11-09-2025
Я так и не увидел, она где живет то? Это секрет? Ну и что Родина ее предала, это она загнула
13:27:17 11-09-2025
Гость (13:20:19 11-09-2025) Я так и не увидел, она где живет то? Это секрет? Ну и что Ро... Настоящий отец Аллы Пугачевой это чистый еврей — Иосиф Абрамович Бендицкий, так что Родина у нее - не Россия
13:45:43 11-09-2025
Бгг (13:27:17 11-09-2025) Настоящий отец Аллы Пугачевой это чистый еврей — Иосиф Абрам... У них так то национальность по материнской линии считается
15:48:17 11-09-2025
Бгг (13:27:17 11-09-2025) Настоящий отец Аллы Пугачевой это чистый еврей — Иосиф Абрам... Стефанович в последние годы жизни давал множество интервью и с удовольствием развенчивал мифы о бывшей женушке. По его словам, они сами для пиара нарочно распускали слухи о еврейском происхождении. На самом деле её родители русские, из деревни приехали в столицу.
16:02:55 11-09-2025
Гость (15:48:17 11-09-2025) Стефанович в последние годы жизни давал множество интервью ...
Она место под могилку в Израиле уже давным давно прикупила еще до всех событий. Конечно же она русская.
13:26:07 11-09-2025
"о возвращении в Россию на постоянной основе ни Пугачева, ни ее муж не задумываются"
вот и хорошо, живите счастливо, если сможете
13:38:06 11-09-2025
Недавно журналисты спрашивали дочь Киркорова об Алле Пугачевой. Девочка ответила с детской непосредственностью: " Мне неприятен этот человек".
13:47:47 11-09-2025
Талант не пропьёшь. Великая артистка на все времена. Принесла славу Советскому союзу. Была значима для новой разгульной России. Остается образцом таланта в творчестве и по сей день.
14:03:14 11-09-2025
Гость (13:47:47 11-09-2025) Талант не пропьёшь. Великая артистка на все времена. Принесл... Образец пошлости и вульгарности. Мерзкая бабенка. Вы кого великой называете? Жену молодящегося гея? Жертву пластических операций? Якобы мать суррогатных детей?
14:45:23 11-09-2025
Гость (14:03:14 11-09-2025) Образец пошлости и вульгарности. Мерзкая бабенка. Вы кого ве... А кто у нас не пошл?)) Хорош ? У Пугачёвой с пластикой как раз-очень неплохо)). Особенно , если сравнить с ужасом в виде Т. Васильевой , Л. Успенской, Л, Долиной и прочими)).Я никогда не слушал системно АБ-люблю англоязычных исполнителей уже 50 лет . Но на фоне того массового музыкального шлака - как в СССР, так и в России-Пугачёва реально- Глыба.)))6
23:50:18 11-09-2025
Гость (14:45:23 11-09-2025) А кто у нас не пошл?)) Хорош ? У Пугачёвой с пластикой как ... А вы не слышали, как она не давала пробится конкуренткам талантливым? Сколько судеб загубила? Естественно, вы слушали ее, больше хитов никому почти не давали. В молодости был голос, но впоследствии он был прокурен, слушать стало противно. Ведь голос главный инструмент певицы, его надо беречь, а тут распущенность, неуважение к зрителю. Кстати, очень много было пародий на нее, звучало один в один, значит не уникальный голос. К концу жизни крыша сьехала, ну, мы такие идиоты, сидим и верим в беспрекословную любовь старой женщины и гея. Да и это не главное, главное, что она об@сралась перед своими зрителями окончательно и бесповоротно. А был шанс умереть "великой"
16:45:36 11-09-2025
Гость (14:03:14 11-09-2025) Образец пошлости и вульгарности. Мерзкая бабенка. Вы кого ве... А я как посмотрю, у вас только и хватило на то чтоб высказать тут оскорбления женщине. Вы часом не из тех кто был рожден в период "вставания с колен" ?
16:51:01 11-09-2025
Гость (16:45:36 11-09-2025) А я как посмотрю, у вас только и хватило на то чтоб высказат... Так она не женщина. Она практически педофилка.
22:48:45 11-09-2025
Гость (16:45:36 11-09-2025) А я как посмотрю, у вас только и хватило на то чтоб высказат... А женщин нельзя оскорблять? Это в каком законе сказано? И оскорбление необходимо доказать. Я высказал личное мнение. Имею право.
13:53:39 11-09-2025
Где живет Пугачева?
14:00:43 11-09-2025
Гость (13:53:39 11-09-2025) Где живет Пугачева?... В Израиле.
14:18:56 11-09-2025
Гость (14:00:43 11-09-2025) В Израиле.... А почему про это не говорит? Потому что эта страна, которая ведет войну с соседями?
04:31:47 14-09-2025
Гость (14:18:56 11-09-2025) А почему про это не говорит? Потому что эта страна, которая ... О какой стране вы говорите?
14:01:51 11-09-2025
Покинула Россию в трудное время, уехала в Израиль, там тоже настали трудные времена. И его покинула.
14:04:41 11-09-2025
"Я влюбилась и все"------- Материнской любофью.
14:36:34 11-09-2025
Бедняга. Перебивалась с чёрной икры на красную. Однако торчала тут до тех пор, пока люди не начали хором просить её покинуть сцену. Это не родина её предала, а мы с вами, потому как заколебала эта жаба напыщенная до невозможности. Её любило старшее поколение, но она провозгласила себя примадонной и ни минуты не сомневалась в своей офигенности. При этом качество репертуара с годами становилось только хуже.
Уважаемая (нет) Алла Борисовна, вы нам никогда не нравились. Спасибо, что убежали. Мы этого очень долго ждали. Отдельное спасибо, что клоуна своего прихватили.
15:12:31 11-09-2025
Когда то была хорошей , великой певицей. А что сейчас?
Так, предательница начала говорить. Предательница назвала террориста , убийцу и преступника хорошим человеком. Аллусик, не с того ты начала....Не с хорошего ты начала. Маска лицо мумии скрывает все ее эмоции. Ей плохо без России, она тоскует по России- это главное ее НАКАЗАНИЕ.... ТЫ УЖЕ НАКАЗАНА. Прошать тебя, это уже путь решит каждый.... А как там иноагент гей-пугалкин??
15:13:29 11-09-2025
Гость (13:45:43 11-09-2025) У них так то национальность по материнской линии считается... Как бы у кого ни считалось в силу фольклорных традиций, по факту национальность - генетический признак.
16:12:40 11-09-2025
Гость (13:47:47 11-09-2025) Талант не пропьёшь. Великая артистка на все времена. Принесл... славу СССР принес Гагарин.
а эта якобы примадонна чем прославила и как?
16:47:16 11-09-2025
старший брат Пугачевой были эвакуированы из Москвы со своей матерью в 1942 году а когда приехали обратно после войны дома была у его отца уже новая жена и он выгнал их. И они уехали обратно. Потом родилась Пугачева. Они жили бедно и ее старший брат был клоуном и когда Алла пробивалась сама на конкурсах певцов она спела песню Арлекино про своего брата. Позднее он уехал в Израиль и там нищенствовал и работая дворником при школе был забит школьниками - они его как еврея не приняли. Алла теперь повторяет судьбу своего брата. Оттолкнуло ее от родины то что ее муж галкин оплевывает Россию как только может а она при муже. Она сама выбрала быть рядом с гнидой и вряд ли вернется в Россию. Все эти интерьвью и разговоры я не такая я жду трамвая только потому что у парочки кончаются денежки и они планируют снова зарабатывать в России. Ездить и зарабатывать на доверчивых людях. Только и всего
19:23:22 12-09-2025
Поделитесь секретом, как вы это интервью посмотрели? ютуб лежит! Как!!!