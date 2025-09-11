Примадонна впервые за несколько лет откровенно рассказала о своей жизни в эмиграции

11 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

Алла Пугачева во время интервью / Фото: YouTube / СкажиГордеевой**

Спустя три года после своего переезда из России народная артистка СССР Алла Пугачева впервые дала подробное интервью. 10 сентября в Сети появилось видео ее беседы с журналисткой Катериной Гордеевой* (внесена в РФ в реестр иноагентов). Певица рассказала и об обстоятельствах своего переезда из страны, и о своих браках с Киркоровым и Галкиным, и о SHAMAN и других современных исполнителях. Также она высказалась на тему своего возможного возвращения в Россию.

1 Как и почему Алла Пугачева уехала из России? Примадонна вспомнила об обстоятельствах своего отъезда из России осенью 2022 года. По ее словам, главной причиной стали проблемы в школе ее детей – Елизаветы и Гарри. По словам певицы, близнецы столкнулись с оскорблениями от других школьников после того, как ее мужа Максима Галкина*** признали иностранным агентом. Тогда Пугачева и Галкин*** приняли решение об эмиграции. Денег у семьи с собой было совсем немного, утверждает певица. «Мы собрали чемоданчики. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно было провезти, и уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит», – поделилась Алла Борисовна.

2 Считает ли Пугачева себя "предателем Родины"? Алла Пугачева подчеркнула, что не считает себя предателем России. По ее мнению, каждый может принять решение о переезде из страны. Напротив, Примадонна убеждена, что это Родина ее предала. «А что я, собственно, предала? Я давно сказала, что могу покинуть страну, если она меня предаст. Она меня предала», – сказала Пугачева. Она также добавила, что не пользовалась в России никакими особенными привилегиями, а честно трудилась и зарабатывала себе на жизнь.

3 Что Пугачева сказала о Максиме Галкине***? Свои отношения с Максимом Галкиным***, за которого Пугачева вышла замуж в 2011 году, она назвала "безоговорочной любовью". Она отметила, что у нее было "много браков", не все из них по любви, но свое последнее замужество считает невероятно счастливым. «Я влюбилась и все. Поняла, что это то, что нужно. И он понял. Это было странно и даже непонятно мне самой», – сказала Пугачева.Примадонна подчеркнула, что с самого начала отношений с Галкиным*** в их паре появилось полное взаимопонимание, которое сохраняется и по сей день. По ее словам, у них общие ценности, в центре которых – доверие и семья.

4 Что Пугачева сказала о Киркорове? А вот свой брак с Филиппом Киркоровым Пугачева, по сути, назвала фиктивным. Она призналась, что вышла за певца замуж по просьбе его матери Виктории – певица с ней близко дружила. Женщина уже умирала от онкологического заболевания, когда попросила Примадонну "присмотреть" за ее сыном и помочь ему с карьерой. «Когда она совсем плохая была, она сказала: "Прошу, не оставляй его. Помоги ему, будь с ним. Будь как мать ему". Тяжело вспоминать», – поделилась Пугачева. Она также выразила уверенность, что Киркоров до сих пор благодарен ей за оказанную помощь и поддержку.

5 Что Алла Пугачева рассказала в интервью о своем здоровье? Напомним, Алле Пугачевой сейчас 76 лет. В интервью она сказала, что считает свое состояние здоровья весьма неплохим для такого возраста. В частности, артистка опровергла слухи, что у нее трясутся руки. «Чувствую себя по своему возрасту неплохо, единственное – детские болезни. Я все-таки послевоенный ребенок, детские болезни дают о себе знать. Ноги стали болеть», – сказала певица.

Она отметила, что уже пережила своих родителей, которые не дожили до 70-летия.

6 Какого мнения Пугачева о SHAMAN и других российских певцах? Ситуацию на современной эстраде Алла Пугачева назвала "временем мыльных пузырей". По ее мнению, пока "старики" продолжают выступать, по-настоящему талантливых молодых исполнителей не появилось. Вернее, регулярно возникают яркие личности, но долго на сцене удержаться у них не получается. При этом Пугачева "прошлась" по Ярославу Дронову, известному как SHAMAN. Напомним, Примадонна знакома с певцом лично – она была членом жюри проекта "Фактор А", в котором он участвовал. Артистка назвала Дронова очень талантливым, но раскритиковала его репертуар. По ее словам, это хорошие, но неискренние песни. «Сейчас мне, конечно, смотреть на это больно. Но бабло победило добро. Человек добился того, что он хотел, он талантливый. Но я не думала, что он настолько прагматичен. Все песни, которые он поет, я чувствую, что это как кимвал звенящий», – сказала Пугачева. Зато артистка похвалила ветеранов сцены – Кадышеву и Буланову, чьи выступления на фоне вирусных роликов в Сети вновь набрали огромную популярность. Также Алла Борисовна назвала еще несколько имен, которые ей симпатичны: «Для меня такие любимые певцы-мужчины, которые мне нравятся, Стас Пьеха, Анатолий Цой, Дима Билан. Из молодых – Жора Гранж, нацелилась на него, на молоденького мальчика. Так сказать, не стыдно вообще, других тем нет, понимаешь. Певица Садковская очень сильная».

7 Вернется ли Алла Пугачева в Россию? Пока таких планов у Пугачевой нет. Она рассказала, что за последние три года была в РФ несколько раз. В частности, Примадонну видели на похоронах Валентина Юдашкина. Народная артистка СССР призналась, что прилетала не только проститься с близким другом, но и заняться делами: в частности, поработать над новыми песнями. Но это лишь разовые приезды, о возвращении в Россию на постоянной основе ни Пугачева, ни ее муж не задумываются.

