Почти шесть тысяч соцконтрактов заключили с малоимущими Алтайского края в 2025 году

12 ноября 2025, 14:35, ИА Амител

Жительница Топчихинского района, открывшая свой кабинет аппаратной косметологии по соцконтракту / Фото: aksp.ru

За последние годы в Алтайском крае растет число малоимущих, которые заключили с государством социальный контракт на ведение бизнеса. Если на старте программы в 2020 году желающих открыть свое дело было всего 6,5% от общего числа заключенных договоров, то за десять месяцев 2025 года показатель уже составил 35,2%. А именно договор уже подписали 2030 человек. Об этом министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала во время онлайн-конференции на сайте правительства региона 11 ноября 2025 года. Что такое социальный контракт и как он помогает жителям Алтайского края – в нашем материале.

Справка: Социальный контракт – это соглашение между органом соцзащиты и малоимущей семьей (или гражданином), среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума Алтайского края (в 2025 году он составляет 15,7 тысячи рублей). Мера действует с 2020 года, она "направлена на повышение доходов семьи", подчеркнула Наталья Оськина. По условиям соглашения государство безвозмездно предоставляет денежные средства гражданам, а те обязуются улучшить свое материальное положение. Участники соцконтракта могут выбрать одно из направлений: поиск работы, развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и "иные мероприятия".

"Не просто статистика"

По данным Минсоцзащиты Алтайского края, за десять месяцев 2025 года ведомство заключило с малоимущими жителями региона 5,9 тысячи социальных контрактов. 2,1 тысячи из них – на поиск работы, более тысячи – на ведение и развитие личного подсобного хозяйства и более двух тысяч – как раз на индивидуальную предпринимательскую деятельность. По словам министра, тенденция последних лет такова, что граждане видят в социальном контракте прежде всего "инструмент для запуска или масштабирования собственного бизнеса".

«Поддержка предпринимательских инициатив через социальный контракт действительно стала одной из самых популярных мер социальной помощи. Это не просто статистика – это свидетельство того, что люди все активнее используют государственные инструменты для улучшения своего финансового положения и развития малого бизнеса в регионе», – подчеркнула Наталья Оськина.

Наталья Оськина / Фото: amic.ru

По ее словам, при заключении соцконтрактов большинство жителей края "выбирают проверенные, традиционно востребованные направления предпринимательской деятельности", а именно: открывают пекарни, автомастерские, салоны красоты или оказывают бытовые услуги. Министр подчеркнула, что такой подход "минимизирует риски", ведь "эти сферы уже доказали свою жизнеспособность на местном рынке".

Однако на фоне привычных форматов постепенно появляются и "по-настоящему новаторские инициативы", которые демонстрируют потенциал региона "в освоении высокотехнологичных ниш".

«Например, проект молодого предпринимателя из Благовещенского района, который наладил производство гибкой доски и гибкого камня для отделки зданий. Это уникальное для нашего края производство не имеет аналогов в регионе и открывает новые возможности для развития строительной отрасли», – пояснила Оськина.

Какие выплаты предусмотрены по соцконтракту?

По направлению "поиск работы" социальный контракт сейчас заключается на срок от трех до девяти месяцев, ежемесячная выплата по нему составляет 17,2 тысячи рублей. Выплачиваются деньги не более четырех месяцев, из них три месяца выплата осуществляется только при условии заключения трудового договора.

На помощь в развитии собственного дела контракт действует от 3 до 12 месяцев. Предусмотрена единовременная выплата до 350 тысяч рублей, но рассчитывается она индивидуально.

Деньги / Фото: amic.ru

На ведение личного подсобного хозяйства контракт заключают сроком от 3 до 12 месяцев, а размер единовременной выплаты составляет до 200 тысяч рублей.

Кроме того, можно подписать договор и по направлению "осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации". Речь здесь идет о покупке необходимых для жизни вещей. Такой контракт действует от трех до шести месяцев, а ежемесячная выплата составляет 17,2 тысячи рублей.

Что нужно сделать, чтобы заключить соцконтракт?

Для заключения соцконтракта на предпринимательскую деятельность гражданин должен обязательно зарегистрироваться в качестве самозанятого или ИП. Также он обязан успешно пройти тест для определения уровня предпринимательских навыков. Тест придется пройти и при подписании соцконтракта на ведение личного подсобного хозяйства. Кроме того, все участники программы обязаны повысить свои доходы по истечении срока действия соцконтракта. С гражданином также разрабатывают программу социальной адаптации, которую он должен исполнить.

Ключевой документ для успешного оформления социального контракта на предпринимательство – это бизнес-план, подчеркивает министр. Он "должен убедительно демонстрировать жизнеспособность проекта, обосновывать запрашиваемую поддержку, предоставить развернутую смету расходов по аренде, закупке оборудования, коммунальным платежам, зарплатам сотрудников и другим затратам", пояснила Наталья Оськина.

Жительница Благовещенки, заключившая соцконтракт на открытие мини-пекарни по производству лаваша / Фото: aksp.ru

Грамотно составить документы могут помочь специалисты центра "Мой бизнес" (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, тел. горячей линии: 8-800-222-8322).

Жителям районов Алтайского края услуги по составлению и корректировке бизнес-плана могут предоставить в местных администрациях.

После оформления документов нужно подать заявление в МФЦ, управление соцзащиты по месту жительства, через портал "Госуслуги" или через почтовое отделение, отправив письмо в конверте на адрес управления социальной защиты населения.

Подробнее о социальных контрактах можно прочитать на сайте соцзащиты Алтайского края.

Другие выплаты могут помешать заключить соцконтракт?

В состав дохода при расчете среднедушевого показателя не включается материнский капитал, подчеркнула Наталья Оськина. Также с февраля 2025 года в расчете среднедушевого дохода семьи не учитывается единое пособие для ребенка. По словам министра, это расширило возможности для семей с детьми, и выплата теперь не повлияет на оценку их нуждаемости.

«Это соответствует общей логике поддержки семей: государство стремится не засчитывать в доход те меры соцподдержки, которые сами по себе направлены на улучшение материального положения», – отметила глава ведомства.

Жительница Косихинского района, открывшая кабинет по маникюру и педикюру по соцконтракту / Фото: aksp.ru

На какой вид деятельности можно заключить социальный контракт?

По словам Оськиной, на данный момент законодательство России и Алтайского края не регламентирует жесткий перечень видов деятельности, по которым можно заключить социальный контракт. Например, это может быть пункт выдачи заказов, парикмахерский бизнес или что-то другое.

«Это дает определенную свободу в выборе бизнес-идеи. Ключевое решение о заключении контракта принимает управление социальной защиты в рамках согласованного мнения межведомственной комиссии. Она рассмотрит представленный бизнес-план, оценит направление деятельности и ее эффективность в конкретном населенном пункте и риски неисполнения», – отметила министр.

Можно ли повторно заключить соцконтракт?

Новый социальный контракт можно заключить сразу после завершения предыдущего или через год в зависимости от направления. Решение о заключении контракта будет принимать комиссия при управлении соцзащиты, которая учтет эффективность и реализацию ранее заключенного соцконтракта, отметили в Минсоцзащиты края.