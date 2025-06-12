Правда ли молодой семье с ребенком в Алтайском крае частично компенсируют аренду жилья?

Новые меры поддержки молодых семей заработали в Алтайском крае с 1 января 2025 года, среди них есть и компенсация аренды жилья

12 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Молодая семья / Фото: unsplash.com / Jonathan Borba

С 1 января 2025 года в Алтайском крае заработали новые меры поддержки молодых семей. Среди них есть и ежемесячная компенсация аренды жилья. Получить ее могут супруги даже с одним ребенком. Amic.ru подробнее рассказывает, кому положена выплата и насколько она велика.

Сколько денег за съем жилья компенсируют власти?

При рождении одного ребенка власти компенсируют не более семи тысяч рублей за аренду квартиры ежемесячно (что считается половиной от суммы съема жилья). Семье с двумя и более детьми выплачивают максимум 14 тысяч рублей (75% от общей суммы съема жилья).

Кому положена компенсация?

Для того чтобы получить компенсацию аренды жилья, нужно: быть молодыми родителями до 35 лет, гражданами России, проживать в Алтайском крае в жилье по договору найма, иметь ребенка, который родился после 31 декабря 2024 года, также у супругов не должно быть в собственности пригодного к проживанию жилого помещения.

"Нужно чтобы ребенок родился в 2025 году. Плюс договор аренды должен быть, но не все собственники помещений хотят предоставлять официальные документы о сдаче жилья, ведь из-за этого налоговая служба зафиксирует определенный источник дохода. Может быть, это одна из причин того, почему данная мера пока не слишком популярна. Но, я думаю, главная проблема в том, что большинство семей не знают о такой возможности. Мы уже в роддомах работу проводим, информируем семьи", – отметила министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина.

Молодая семья / Фото: unsplash.com

Как долго компенсируют съем жилья?

Съем жилья при рождении первого ребенка власти компенсируют до трехлетия ребенка. В случае рождения второго и последующих детей компенсацию выплачивают до того момента, пока младшему ребенку не исполнится три года.

Куда обратиться за получением компенсации?

Обратиться за рассмотрением права на компенсацию, а также за самой выплатой нужно в отделение МФЦ по месту проживания молодой семьи по договору найма.

Как назначают и рассчитывают компенсацию?

Компенсацию назначают с месяца подачи заявления, но не ранее месяца начала действия договора найма жилого помещения.

Рассчитывают и выплачивают деньги на основании представляемых заявителем (или его представителем) документов, которые подтверждают оплату по договору найма жилого помещения (это может быть банковский платежный документ, чек, квитанция, расписка о получении денежных средств наймодателем). Причем молодая семя сама определяет, когда предоставить заявление о выплате компенсации и документы, подтверждающие оплату по договору найма.

Молодая семья/ Фото: unsplash.com

Какая семья считается молодой?

Молодой считается семья, в которой каждому из супругов до 35 лет включительно. Если семья неполная и состоит из одного родителя, то ему тоже должно быть до 35 лет включительно.

Какие еще меры поддержки ввели для молодых семей?

Для молодых семей власти Алтайского края ввели еще три меры поддержки:

во-первых, молодым семьям, которые живут в сельской местности, при рождении третьего или последующих детей платят единовременную выплату 300 тысяч рублей;

во-вторых, беременным студенткам Алтайского края теперь предоставляют единовременную выплату 100 тысяч рублей (в 2025 году ее получили уже 150 девушек);

в-третьих, в регионе заработали пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных: детской мебели, аксессуаров для сна, предметов и аксессуаров для купания и так далее. Взять в прокат оборудование можно до того, как ребенку исполнится 1,5 года.

Подробнее о мерах поддержки семей в Алтайском крае можно прочитать здесь.