Как поддерживают семьи с детьми в Алтайском крае и какие выплаты им положены?

В 2025 году по решению губернатора Виктора Томенко в регионе появились новые виды материальной поддержки

10 июля 2025, 10:15, ИА Амител

Многодетная семья Зейбель / Фото: УСЗН по Благовещенскому и Суетскому районам

В 2025 году в Алтайском крае стартовала реализация национального проекта "Семья". В его рамках по распоряжению губернатора Виктора Томенко на местном уровне начали действовать и региональные проекты – "Многодетная семья", "Старшее поколение", "Охрана материнства и детства", "Поддержка семьи", "Семейные ценности и инфраструктура культуры". На их реализацию в ближайшие три года направят 7,8 млрд руб., 2,4 млрд – уже в этом году. О том, на какие выплаты могут рассчитывать жители Алтайского края и кому они положены, amic.ru рассказали в Министерстве социальной защиты населения.

Какие выплаты положены многодетным и малообеспеченным семьям в Алтайском крае?

В Алтайском крае семьи с детьми могут рассчитывать на значительную помощь. Для них в регионе всего предусмотрено 32 вида пособий и компенсаций, которые финансируются из краевого и федерального бюджетов. Значительную часть из них предоставляют органы социальной защиты населения. Как уточнили в ведомстве, в регионе сейчас зарегистрировано порядка 37 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается около 124 тысяч детей. Им ведомство предоставляет 12 мер поддержки.

Среди самых востребованных – разовые пособия на подготовку школьников к учебному году. Для первоклашек выделяют 7500 руб., а для учащихся 2–11 классов – по 5000 руб. ежегодно. Школьникам из малообеспеченных семей дополнительно предоставляют по 1000 рублей на покупку канцелярии, формы или питание. Получить эту помощь могут дети, чей средний доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума.

С 2011 года при рождении третьего или следующего ребенка семьи получают региональный семейный капитал. В 2025 году его размер составляет 91 850 руб. Если рождается сразу трое детей, сумма увеличивается до 304 850 руб., а при появлении четверых и более – до 375 850 руб.

Распорядиться средствами можно частями или целиком на такие нужды, как:

подключение дома к коммуникациям;

улучшение жилищных условий (при этом улучшением жилищных условий считается приобретение (строительство) жилья либо реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства (дома блокированной застройки), в результате которой увеличивается общая площадь жилого помещения реконструируемого объекта);

образование детей;

покупка товаров и услуг для адаптации детей-инвалидов;

газификация жилья;

прямая денежная выплата. Это направление стало возможным благодаря инициативе главы региона Виктора Томенко. Такую помощь получают малоимущие семьи, где доход на человека ниже установленного порога (в 2025 году – 15 782 руб.). Выплату можно оформить раз в полгода, ее размер равен величине прожиточного минимума на одного ребенка (в 2025 году – 15 309 руб.);

если остаток маткапитала не превышает пятой части этой величины (3061,8 руб.), семья может получить единовременную выплату.

Семьи с четырьмя и более детьми имеют право выбрать вместо предоставления бесплатного земельного участка компенсацию в размере до 200 тысяч. Такая рокировка возможна для тех, кто стоит в очереди на получение участка в муниципалитетах.

Родители, воспитывающие троих и более детей, могут рассчитывать на 30% возмещения расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

За воспитание пяти и более детей родители могут быть удостоены медали Алтайского края "Родительская слава", сопровождаемой денежным бонусом 30 000 руб. За воспитание семерых и более детей вручают федеральный орден "Родительская слава" и премию в размере 500 000 руб. К ней добавляется еще 25 000 руб. из краевого бюджета.

Вручение медалей "За любовь и верность" семьям, которые прожили в браке более 25 лет. Фото: aksp.ru

Поддержка молодых семей и юбиляров

С 2017 года студенческим семьям в Алтайском крае, в которых на свет появляются дети, положены разовые выплаты: 5000 рублей за первого ребенка и 10 000 рублей за второго и за каждого последующего. А в 2025-м в регионе стартовал Национальный проект "Семья" и он включает такие дополнительные льготы для молодежи, как:

разовая выплата в размере 300 000 руб. при рождении третьего или последующего ребенка в сельской местности;

100 000 руб. будущей маме, которая учится очно в образовательной организации Российской Федерации;

компенсация за аренду жилья при рождении детей начиная с 01.01.2025.

Под молодыми семьями понимаются пары (или один родитель), где возраст каждого из взрослых не превышает 35 лет включительно.

Кроме того, с 2025 года супружеские пары, отметившие золотой юбилей совместной жизни, могут получить разовую выплату в размере 10 000 рублей. Право на выплату имеют только те семьи, которые постоянно проживают в Алтайском крае и являются гражданами Российской Федерации.

У семей, которые отметили 50 лет брака до 31 декабря 2024 года включительно, заявления принимали с 1 января по 30 июня. Им уже выплаты назначены, пояснили в Министерстве социальной защиты населения. Сейчас идет прием заявлений от пар, у которых золотая свадьба в 2025 году. Они могут обратиться за единовременной выплатой в течение месяца до наступления юбилейной даты и в течение года после наступления юбилейной даты.