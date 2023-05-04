Полицейские задержали молодого барнаульца с партией наркотиков
Он мог покупать запрещённые вещества через интернет и распространял
04 мая 2023, 10:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Молодого барнаульца с партией наркотиков задержали полицейские. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
20-летнего горожанина поймали в Железнодорожном районе, когда он пытался сбыть товар. При нём обнаружили 25 граммов синтетического вещества.
Предположительно, он покупал наркотики через интернет, фасовал и перепродавал.
Задержанному грозит суд.
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