Полицейские задержали молодого барнаульца с партией наркотиков

Он мог покупать запрещённые вещества через интернет и распространял

04 мая 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Молодого барнаульца с партией наркотиков задержали полицейские. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

20-летнего горожанина поймали в Железнодорожном районе, когда он пытался сбыть товар. При нём обнаружили 25 граммов синтетического вещества.

Предположительно, он покупал наркотики через интернет, фасовал и перепродавал.

Задержанному грозит суд.