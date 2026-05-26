Полицейские застрелили домашнюю собаку в Хабаровском крае, перепутав адрес вызова
Правоохранители объяснили, что приехали по сообщению о найденном трупе в доме
26 мая 2026, 12:51, ИА Амител
В Хабаровском крае начали проверку по факту инцидента, при котором полицейские застрелили собаку, пишет ТАСС.
Как сообщили в соцсетях, когда хозяйка собаки вернулась домой, во дворе она увидела правоохранителей, которые собирали гильзы, и застреленного пса по кличке Эдик.
«Силовики объяснили, что приехали по сообщению о найденном трупе в доме. А выстрелил в алабая один из сотрудников ДПС, который заявил, что у него были на это основания», — рассказала женщина.
Позже ей объяснили, что тело обнаружили по другому адресу, а в ориентировке была ошибка.
В краевом МВД пояснили, что собака породы алабай бросилась на полицейских и один из сотрудников применил оружие, учитывая реальную угрозу жизни и здоровью.
В региональном СК сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.
12:59:58 26-05-2026
афигевшие
13:36:06 26-05-2026
Гость (12:59:58 26-05-2026) афигевшие... кто ? ты или они ? а чего делать оставалось им ?
14:32:47 26-05-2026
Гость (13:36:06 26-05-2026) кто ? ты или они ? а чего делать оставалось им ? ... Не лезть в чужой двор
13:00:21 26-05-2026
Эх Эдуар. Раз восемь, наверное, стреляли.
22:28:10 26-05-2026
Гость (13:00:21 26-05-2026) Эх Эдуар. Раз восемь, наверное, стреляли.... Смотря стрелок какой если нормальный то не больше 2, второй чтоб не мучилась.
13:13:41 26-05-2026
хорошо хоть хозяев не кокнули, за "сокрытие трупа"...!
13:27:49 26-05-2026
В МВД реально кризис системы, но никто громко об этом не говорит, помню 90-е нечто подобное было, на службу брали всякое отребье, выгоняли через месяц, грустная картина маслом....
08:12:23 27-05-2026
Медведь-шатун (13:27:49 26-05-2026) В МВД реально кризис системы, но никто громко об этом не гов... А сейчас лучше что ли? Всякие училища "юристов" готовят платно. Какое там качество может быть? Диплом всем выдают, так как уплочено было!
16:26:39 26-05-2026
Гость (14:32:47 26-05-2026) Не лезть в чужой двор... ну кого то накажут кто их в этот адрес направил в ориентировке именно он ... а им на съедение по твоему мнению ?
19:24:37 26-05-2026
Ну застрелили и застрелили, ничего страшного. Ошибиться адресом всякий может, чтож теперь, рвать всех собаками? Собака должна сидеть смирно, на цепи и в наморднике.
09:31:03 27-05-2026
Гость (19:24:37 26-05-2026) Ну застрелили и застрелили, ничего страшного. Ошибиться адре... собака была в своем дворе,а вот к ментам вопросы,какого лезть в чужой двор без хозяев? уточнить адрес мозга не хватило? труп они искали... не могли же они такое во дворе судьи или прокурора устроить?
12:26:17 27-05-2026
Менты имеют право. Ну ошиблись. Рвать собаками их нельзя. Поэтому минус собака.
20:14:03 28-05-2026
Гость (12:26:17 27-05-2026) Менты имеют право. Ну ошиблись. Рвать собаками их нельзя. По... Вот тебя бы так пристрелить. Минус тебя. Подумаешь, ошиблись, всё равно мозгов нет.