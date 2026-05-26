Полицейские застрелили домашнюю собаку в Хабаровском крае, перепутав адрес вызова

Правоохранители объяснили, что приехали по сообщению о найденном трупе в доме

26 мая 2026, 12:51, ИА Амител

Оружие, пистолет / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Хабаровском крае начали проверку по факту инцидента, при котором полицейские застрелили собаку, пишет ТАСС.

Как сообщили в соцсетях, когда хозяйка собаки вернулась домой, во дворе она увидела правоохранителей, которые собирали гильзы, и застреленного пса по кличке Эдик.

«Силовики объяснили, что приехали по сообщению о найденном трупе в доме. А выстрелил в алабая один из сотрудников ДПС, который заявил, что у него были на это основания», — рассказала женщина.

Позже ей объяснили, что тело обнаружили по другому адресу, а в ориентировке была ошибка.

В краевом МВД пояснили, что собака породы алабай бросилась на полицейских и один из сотрудников применил оружие, учитывая реальную угрозу жизни и здоровью.

В региональном СК сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.