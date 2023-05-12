Полицейский вымогал у самарца 600 тысяч, чтобы закрыть несуществующее дело

Проверяют не только сотрудника, но и его руководителей

12 мая 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Самаре сотрудник полиции вымогал у горожанина 600 тысяч рублей, чтобы закрыть несуществующее дело по статье о наркотиках. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

25-летний оперативник пришёл к мужчине с коллегами и заявил, что в отношении него возбудили дело по статье о распространении наркотиков, а скоро якобы пройдёт обыск. Чтобы замять дело, потребовали 600 тысяч рублей, но насобирать жертве вымогателей удалось только 16 тысяч.

В отношении сотрудника полиции завели дело по статье о мошенничестве. Также проверяют его руководство на предмет того, знали ли они о незаконных методах заработка.