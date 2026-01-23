Полиция Мальдив приостановила поиски пропавшего барнаульского туриста Романа Юрочкина

За месяц следствие не обнаружило зацепок, кроме записи с камер в отеле в день исчезновения

23 января 2026, 20:30, ИА Амител

Пропавший Роман Юрочкин / Фото: соцсети мужчины

Поиски барнаульского туриста Романа Юрочкина, пропавшего на Мальдивах в середине декабря, официально приостановлены. Как сообщила его сестра Анастасия в беседе с "КП-Барнаул", местная полиция перевела дело в статус неактивного до появления новых доказательств.

Мужчина исчез 17 декабря на острове Укулхас площадью всего 17 гектаров. В день пропажи его зафиксировали камеры наблюдения в отеле, но неясно, покидал ли он здание. В номере остались все личные вещи, деньги и телефоны. Полиция просмотрела записи 19 камер, однако следов не обнаружила. Во время поисков на острове были найдены два неопознанных тела, но экспертиза исключила принадлежность одному из них Юрочкину.

Родные отмечают, что Роман никогда раньше не пропадал и тщательно планировал поездки. С 29 декабря он находится в международном розыске. По словам сестры, обещанная помощь от местного Красного Креста так и не поступила, что может быть связано с нежеланием привлекать излишнее внимание к инциденту.