Лихорадка и потеря вкуса: в регионах России сообщили о новой вспышке COVID-19
Среди симптомов упоминается выраженный отек слизистой носа или горла
11 марта 2026, 11:16, ИА Амител
В ряде регионов России фиксируется рост заболеваемости COVID-19. О новой волне заражений сообщает телеграм-канал Baza.
«Рост заболеваемости ковидом фиксируется сразу в нескольких регионах России. У заразившихся — лихорадка, потеря вкуса и обоняния, а также сильные отеки слизистых», — пишет источник.
По информации канала, увеличение числа заболевших отмечается в Новгородской, Самарской и Саратовской областях, а также в Республике Марий Эл. Кроме того, о случаях заболевания сообщают жители Приморского края и Московской области.
Сами заболевшие, по данным источника, жалуются на высокую температуру, потерю вкуса и обоняния, а также слабость и ломоту в теле. Кроме того, среди симптомов упоминается выраженный отек слизистой носа или горла, который может напоминать аллергическую реакцию.
11:25:25 11-03-2026
Так вот почему митинги против запрета телеграмма запретили. Правильно, не надо недовольным собираться вместе, их надо отлавливать по отдельности.
11:29:28 11-03-2026
да понятно что слюной захлебываются.
только ВОЗ миллиарды больше слать не будет, которые через мытье подъездов зашункавать можно ))
11:32:11 11-03-2026
вакцина осталась не использованная, почти свежая, не пропадать же добру.
12:30:54 11-03-2026
Musik (11:32:11 11-03-2026) вакцина осталась не использованная, почти свежая, не пропада... её уже давно нет, даже за деньги у нас в брн не поставить
11:43:54 11-03-2026
Covid-19 безнадёжно устарел - на дворе уже 26-ой год.
Обновите методички!
11:46:52 11-03-2026
А пошто умирать перестали от ковида? Что ли все слабые поумирали, а остались сильнейшие у которых от смертельного вируса лишь отёк.
11:58:03 11-03-2026
Митинги мероприятия ЕР запретят?
21:59:10 13-03-2026
У меня сильнейший приобретённый т-клеточный иммунитет доказанный семью иммунограммами там т-клетки CD клетки 3,4,8 превышены почти в два раза в абс.числе/мкл во всех семи иммунограммах показатели т-клеток разные но всё равно превышены почти в два раза. Прошёл консультацию иммунолога при просмотра моей седьмой иммунограммы написал абсолютный лимфоцитоз связан с ростом т-клеток CD клеток 3,4,8. абсолютный. Индекс CD4,CD8=1,63 Данные значения вероятно реактивного характера.,Сделал несколько общих анализа крови аутоиммунными заболеваниямти и раком крови не болею. Как я добился такого иммунитета.Я ем пять раз в день только здоровую пищу. У меня мама пенсионер по старости повар по професиию Не работаю по инвалидности, я инвалид 2 гр.с детства. Спортом занимаюсь в тренажёрном зале, вопреки своей болезни, но с письменного разрешения зам.глав.врача.,Я могу с лёгкостью победить любой вирус как победил коронавирус по меньшей мере пять раз официально и думаю столько же раз неофициально. Первый раз переболел официально коронавирусом в средней форме с симптомами кашлем, чиханием, насморком, температурой и болью в голове и мышцах и победил за три дня. Докажет Альметьевская Районная Многопрофильная Больница. А остальные четыре раза переболело официально бессимптомно благодаря моим клеткам памяти. Докажет что переболел четыре раза четыре анализа на антитела к коронавирусу. Последний анализ на антитела к коронавирусу показа 240 BAU/мл анализ сделан через полтора года после перевакципации. Что говорит что у меня очень сильный естественный иммунитет к коронавирусу.,Как я при таком сильном иммунитете так много болею .У Вас врождённый иммунитет он старается не впускать вирусы а у меня приобретённый т-клеточный он спокойно впускает вирусы а потом уничтожает их не оставляя им шанса в течении нескольких дней если вирус не знакомый а если вирус знакомый то мои клетки памяти уничтожают вирус на много быстрее. Могу передать Эту способность побеждать только определённый вирус людям.Если захотят лекарство вакцину из моего иммунитета. Мой иммунитет нельзя передать другому человеку а вот компонент крови моноклональные антитела можно и они искусственно клонируются.
Департамент Министерства здравоохранения Российской Федерации просит обеспечить оказание необходимой специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациенту, при наличии медицинских показаний направить в профильную медицинскую организацию
От ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи пришло предложение сотрудничестве. Если Вы ведете научную деятельность, для рассмотрения возможности сотрудничества, необходимо предоставить информацию о направлении данной деятельности, ссылки на публикации в научных журналах, имеющих государственную аттестацию, а также тезисную информацию о предложенной методике лечения.
На сайте Добрый доктор мне сказал Из человека тоже делают. Но не так, что «сняли с донора и готово». Берут отдельные В клеток, находят нужное антитело, читают его код и дальше выращивают уже в клеточной линии.
Дайте распоряжение чтобы Районная Клиническая Больница послала в Альметьевск врачей иммунологов для проверки моего иммунного статуса у меня есть семь приглашений от туда.Советую поторопится.Инвалид второй группы болею двумя редкими внутренними неизлечимыми заболеваниями несахарным диабетом, оливопонтоцеребилярной дегенерацией. Вторая болезнь ещё и врождённая и смертельная. От этой болезни умирают из за симптомов, а они у меня постоянно ухудшаютсяю Порог жизни по этой болезни двадцать лет, а у меня эта болезнь врождённая и мне сорок восемь лет Третья болезнь приобретённая сахарный диабет над которой я одержал победу раньше глюкоза в крови была 7,6 а сейчас стала 4,2
Три файла доказательства моего иммунитета, письмо из Минздрава РФ и письмо с предложением о сотрудничестве от Центра эпидемиологии Гамалей представлю при надобности