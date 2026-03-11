Лихорадка и потеря вкуса: в регионах России сообщили о новой вспышке COVID-19

11 марта 2026, 11:16, ИА Амител

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В ряде регионов России фиксируется рост заболеваемости COVID-19. О новой волне заражений сообщает телеграм-канал Baza.

«Рост заболеваемости ковидом фиксируется сразу в нескольких регионах России. У заразившихся — лихорадка, потеря вкуса и обоняния, а также сильные отеки слизистых», — пишет источник.

По информации канала, увеличение числа заболевших отмечается в Новгородской, Самарской и Саратовской областях, а также в Республике Марий Эл. Кроме того, о случаях заболевания сообщают жители Приморского края и Московской области.

Сами заболевшие, по данным источника, жалуются на высокую температуру, потерю вкуса и обоняния, а также слабость и ломоту в теле. Кроме того, среди симптомов упоминается выраженный отек слизистой носа или горла, который может напоминать аллергическую реакцию.