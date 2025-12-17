Полина Лурье ответит на слова Долиной в прямом эфире "Пусть говорят"
Покупательница квартиры Ларисы Долиной впервые появится в студии программы 17 декабря
17 декабря 2025, 15:15, ИА Амител
Новый поворот в громкой квартирной истории Ларисы Долиной: в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале 17 декабря в 19:45 впервые появится покупательница спорной жилплощади – Полина Лурье. Она ответит на предложения и заявления певицы в прямом эфире.
Напомним, заседание Верховного суда РФ по этому делу состоялось 16 декабря. Суд отменил все ранее принятые решения, признав право собственности на пятикомнатную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье. Этот вердикт окончательно разрешил спор, который вызывал беспокойство на всем вторичном рынке жилья.
Однако процесс еще не завершен окончательно. Верховный суд сохранил за Ларисой Долиной и ее семьей право проживать в квартире до решения суда апелляционной инстанции по иску об их выселении. Дело было направлено на новое рассмотрение.
15:22:37 17-12-2025
ну сейчас будут обсасывать эту тему. Кстати тема серьезная, бабки вообще оборзели....
15:24:10 17-12-2025
вангую - потом долина ответит лурье.
15:29:53 17-12-2025
Оооо, еще одна звизда. Кто режиссер всего этого ахтунга?
18:44:43 17-12-2025
Гость (15:29:53 17-12-2025) Оооо, еще одна звизда. Кто режиссер всего этого ахтунга?... Звезда пишется через "Е", через "И" несколько другое слова. Так, для сведения.
23:29:24 17-12-2025
Гость (18:44:43 17-12-2025) Звезда пишется через "Е", через "И" несколько другое слова. ... да он из этого соображения и пишет через "и")))
15:34:58 17-12-2025
Такое чуйство, что все это постановка. И купля-продажа и туды СУДЫ...
15:49:07 17-12-2025
Сдается мне, что это была комедия ... (с)
Долину хоть знали все, а про Лурье никто и толком не слыхал. Зато она теперь популярнее Кобзона стала.
16:45:11 17-12-2025
"Любое упоминание в прессе это реклама, если это только не некролог." (с)
16:54:03 17-12-2025
Вроде не нищенствует, зачем ей эта помойка "Пусть говорят"? Не понимаю, лезть в это дерьмо - себя не уважать.
19:01:16 17-12-2025
Гость (16:54:03 17-12-2025) Вроде не нищенствует, зачем ей эта помойка "Пусть говорят"? ... видимо, гонорар от которого трудно отказаться, манит. а так, да, Верховного Суда, вполне должно быть достаточно.