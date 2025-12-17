Полина Лурье ответит на слова Долиной в прямом эфире "Пусть говорят"

Покупательница квартиры Ларисы Долиной впервые появится в студии программы 17 декабря

17 декабря 2025

Полина Лурье / Фото: социальные сети

Новый поворот в громкой квартирной истории Ларисы Долиной: в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале 17 декабря в 19:45 впервые появится покупательница спорной жилплощади – Полина Лурье. Она ответит на предложения и заявления певицы в прямом эфире.

Напомним, заседание Верховного суда РФ по этому делу состоялось 16 декабря. Суд отменил все ранее принятые решения, признав право собственности на пятикомнатную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье. Этот вердикт окончательно разрешил спор, который вызывал беспокойство на всем вторичном рынке жилья.

Однако процесс еще не завершен окончательно. Верховный суд сохранил за Ларисой Долиной и ее семьей право проживать в квартире до решения суда апелляционной инстанции по иску об их выселении. Дело было направлено на новое рассмотрение.