НОВОСТИОбщество

Полина Лурье ответит на слова Долиной в прямом эфире "Пусть говорят"

Покупательница квартиры Ларисы Долиной впервые появится в студии программы 17 декабря

17 декабря 2025, 15:15, ИА Амител

Полина Лурье / Фото: социальные сети
Полина Лурье / Фото: социальные сети

Новый поворот в громкой квартирной истории Ларисы Долиной: в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале 17 декабря в 19:45 впервые появится покупательница спорной жилплощади – Полина Лурье. Она ответит на предложения и заявления певицы в прямом эфире.

Напомним, заседание Верховного суда РФ по этому делу состоялось 16 декабря. Суд отменил все ранее принятые решения, признав право собственности на пятикомнатную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье. Этот вердикт окончательно разрешил спор, который вызывал беспокойство на всем вторичном рынке жилья.

Однако процесс еще не завершен окончательно. Верховный суд сохранил за Ларисой Долиной и ее семьей право проживать в квартире до решения суда апелляционной инстанции по иску об их выселении. Дело было направлено на новое рассмотрение.

громкое дело

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

15:22:37 17-12-2025

ну сейчас будут обсасывать эту тему. Кстати тема серьезная, бабки вообще оборзели....

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:24:10 17-12-2025

вангую - потом долина ответит лурье.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:53 17-12-2025

Оооо, еще одна звизда. Кто режиссер всего этого ахтунга?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:44:43 17-12-2025

Гость (15:29:53 17-12-2025) Оооо, еще одна звизда. Кто режиссер всего этого ахтунга?... Звезда пишется через "Е", через "И" несколько другое слова. Так, для сведения.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:29:24 17-12-2025

Гость (18:44:43 17-12-2025) Звезда пишется через "Е", через "И" несколько другое слова. ... да он из этого соображения и пишет через "и")))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:58 17-12-2025

Такое чуйство, что все это постановка. И купля-продажа и туды СУДЫ...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:07 17-12-2025

Сдается мне, что это была комедия ... (с)
Долину хоть знали все, а про Лурье никто и толком не слыхал. Зато она теперь популярнее Кобзона стала.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

16:45:11 17-12-2025

"Любое упоминание в прессе это реклама, если это только не некролог." (с)

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:03 17-12-2025

Вроде не нищенствует, зачем ей эта помойка "Пусть говорят"? Не понимаю, лезть в это дерьмо - себя не уважать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:01:16 17-12-2025

Гость (16:54:03 17-12-2025) Вроде не нищенствует, зачем ей эта помойка "Пусть говорят"? ... видимо, гонорар от которого трудно отказаться, манит. а так, да, Верховного Суда, вполне должно быть достаточно.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров