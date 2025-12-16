Верховный суд принял решение по делу Долиной. Подробности громкого заседания
16 декабря 2025, 21:48, ИА Амител
Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций по делу о спорной квартире певицы Ларисы Долиной и направил его на новое рассмотрение. Речь идет о сделке, в рамках которой Долина продала квартиру Полине Лурье, находясь, как утверждает защита артистки, под влиянием мошенников.
Заседание по делу прошло в Верховном суде РФ. Представитель покупательницы квартиры настаивал на полной отмене ранее принятых судебных решений и вынесении нового вердикта. Прокурор, участвующий в процессе, заявил о необходимости взыскать с Ларисы Долиной в пользу Полины Лурье 112 миллионов рублей – сумму, полученную за квартиру.
Адвокат Долиной сообщил, что в рамках дела были проведены две судебные экспертизы, которые пришли к выводу о неспособности певицы противостоять мошенническим действиям. По словам защиты, артистка была уверена, что участвует в некой "спецоперации" и помогает государственным органам, поэтому намерения продавать квартиру у нее не было. Также адвокат подчеркнул, что спорная квартира по документам является единственным жильем Долиной. В ней зарегистрированы дочь певицы и супруг дочери, однако фактически они проживают по другому адресу.
Защита заявила, что Лариса Долина готова вернуть Полине Лурье полученные деньги, однако не уточнила, сможет ли певица сделать это единовременно. При этом сторона Долиной категорически возражает против выселения артистки из квартиры.
Адвокат певицы также указала, что покупательница, по ее мнению, могла распознать заблуждение продавца, если бы проявила хотя бы минимальную осмотрительность. В частности, защита обратила внимание на требование Долиной рассчитываться наличными, что, как утверждается, должно было насторожить покупателя.
Со своей стороны Полина Лурье заявила, что при заключении сделки Долина не предоставляла справок из психоневрологического диспансера. По ее словам, она доверилась продавцу, в том числе из-за статуса народной артистки России и доверенного лица президента.
По итогам заседания Верховный суд отменил решение Хамовнического районного суда Москвы и апелляционное определение Мосгорсуда. Суд удовлетворил жалобу Полины Лурье, сохранив за ней право собственности на квартиру, и направил дело на новое рассмотрение.
В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести деньги на "безопасный счет". В результате певица передала преступникам 112 млн рублей. Певица обратилась к правоохранителям, и суд встал на ее сторону: ей вернули право собственности на жилье. При этом покупательница Полина Лурье осталась без денег и квартиры. Она обратилась в Верховный суд, настаивая, что сама стала потерпевшей.
Мосгорсуд оставил это решение в силе, а 27 ноября Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил апелляции на решения предыдущих инстанций. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в высшую судебную инстанцию – Верховный суд РФ.
Председатель Верховного суда Игорь Краснов, выступая на Совете судей, подчеркнул важность избегать решений, способных спровоцировать мошеннические действия и другие нелегальные схемы. Как сообщил источник ТАСС, осведомленный о ситуации, такая твердая позиция Краснова обеспечивает справедливое и законное рассмотрение жалобы по "делу Долиной".
После инцидента с квартирой Долиной участились случаи, когда суды выносили решения, ущемляющие права покупателей квартир, проданных под давлением мошенников. Эти случаи вызвали общественный резонанс и породили термин "схема Долиной". Например, районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели более полусотни подобных дел в 2024–2025 годах.
14 декабря глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в интервью ТАСС заявил о необходимости разработки правового механизма для борьбы с мошенническими схемами продажи квартир, известными как "схема Долиной".
22:16:28 16-12-2025
Почему верховный суд называет артистку по кличке, или позывному, а не по фамилии Кудельман ???
10:13:37 17-12-2025
Гость (22:16:28 16-12-2025) Почему верховный суд называет артистку по кличке, или позывн... по пачпорту видимо.
22:38:40 16-12-2025
Долина возомнила себя великим человеком страны, ха-ха! Без неё наши спецслужбы не могут провести спецоперацию! Лечится надо старушке!
08:34:08 17-12-2025
Барнаулец (22:38:40 16-12-2025) Долина возомнила себя великим человеком страны, ха-ха! Без н... причем, она легко могла позвонить любому из командующих СВО и уточнить свою миссию)
22:47:09 16-12-2025
Почему на суд оказывается давление, это ж и без того подмоченную репутацию портит
23:49:19 16-12-2025
Прокурор заявил о необходимости взыскать с Долиной в пользу Лурье ! - на основании чего?
07:22:39 17-12-2025
Гость (23:49:19 16-12-2025) Прокурор заявил о необходимости взыскать с Долиной в пользу Лурье ! - на основании чего?. доказано, что Лурье входила в мошенническую схему? нет. Взаимоотношения Кудельманши с ее мошенниками не касается Лурье. до Лурье квартиру смотрели примерно 4 человека, других. Т.Е. Лурье не была единственной покупательницей, как если бы было ее участие в мошеннической схеме. А вот Кудельманша вполне могла участвовать как организатор, требовать только налом, потом положить в втб 80 лямов, перевести их мошенникам, кстати и владелица счета, куда перевела Кудельманша деньги, и остальные ее подельники арестованы и осуждены.
у меня сложилось мнение, что Кудельманша добровольно перевела деньги на Украину, а ее раскрыли, и все это спектакль по отмыванию ее достоинства...
08:30:23 17-12-2025
бГг (07:22:39 17-12-2025) доказано, что Лурье входила в мошенническую схему? нет. Вза... Ага, всю жизнь деньги пением зарабатывала, а в 70 лет решила податься в мошенницы, вам поверят люди с отсутствием логики.
09:46:02 17-12-2025
Гость (08:30:23 17-12-2025) Ага, всю жизнь деньги пением зарабатывала, а в 70 лет решила... А где там было пение ? Орать под музыку - это не пение.
07:25:17 17-12-2025
Гость (23:49:19 16-12-2025) Прокурор заявил о необходимости взыскать с Долиной в пользу... Он прокурор, он так видит. ))
06:26:12 17-12-2025
И как же теперь суды первых инстанций, которые под овации выносили не правовые постановления? Судьям объявят выговор, лишат премии?)) На повышения пойдут? Всю страну поставили ....
08:28:29 17-12-2025
ВВП (06:26:12 17-12-2025) И как же теперь суды первых инстанций, которые под овации вы... Говорят судья пошла на повышение после дела Долиной.
09:40:26 17-12-2025
Гость (08:28:29 17-12-2025) Говорят судья пошла на повышение после дела Долиной.... Да "бабы говорят", что сразу в городской суд из районного перевели. За какие заслуги?))
07:43:24 17-12-2025
Старушку обидели!
08:33:02 17-12-2025
смотрела вчера в прямом эфире и тоже мысленно аплодировала решению суда. а Лурье желаю не останавливаться и взыскать деньги за пользование ее квартирой, моральный ущерб с Долиной и другие издержки. она же на 1 канале хотела деньги вернуть, вот и пусть возвращает)
09:29:09 17-12-2025
Элен без ребят (08:33:02 17-12-2025) смотрела вчера в прямом эфире и тоже мысленно аплодировала р... вот потому вы и живете в хруще на потоке.
10:15:04 17-12-2025
Musik (09:29:09 17-12-2025) вот потому вы и живете в хруще на потоке.... а вы в москва-сити?
10:17:39 17-12-2025
Musik (09:29:09 17-12-2025) вот потому вы и живете в хруще на потоке.... Да хоть в землянке, это как связано с решениями суда ?
11:37:33 17-12-2025
Гость (10:17:39 17-12-2025) Да хоть в землянке, это как связано с решениями суда ?... нищебродам недоступно наслажденье битвой жизни
только гордая Лариса реет смело и свободно над бурлящей пеной быта
12:01:37 17-12-2025
Musik (11:37:33 17-12-2025) нищебродам недоступно наслажденье битвой жизни только го... Знатно у тебя флага свистит
14:20:08 17-12-2025
Musik (11:37:33 17-12-2025) нищебродам недоступно наслажденье битвой жизни ... "гордая Лариса" теперь в памяти народной так и останется "старухой-мошенницей". сомнительное достижение.
09:20:58 17-12-2025
Вот и доверяй - доверенному лицу президента
10:44:04 17-12-2025
Гость (09:20:58 17-12-2025) Вот и доверяй - доверенному лицу президента...
Это был первый звоночек
10:01:33 17-12-2025
Бред....забрать все в доход государства и дело с концом...
10:42:54 17-12-2025
если она доверенное лицо президента, то явно с психикой у нее все хорошо или он рядом с собой не адекватов держит,?
10:58:16 17-12-2025
Сейчас может начаться "Схема Лурье": третьими лицами, типа украинскими мошенниками, прессуешь бабушку, бабушка все подписывает и сделка действительна
16:21:16 17-12-2025
Мимопроходящий (14:20:08 17-12-2025) "гордая Лариса" теперь в памяти народной так и останется "ст... ой да ладно пыхтеть, останется в памяти как певица, у которой есть настоящий голос