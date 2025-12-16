Верховный суд принял решение по делу Долиной. Подробности громкого заседания

Сторона Долиной категорически возражала против выселения артистки из квартиры

16 декабря 2025, 21:48, ИА Амител

Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций по делу о спорной квартире певицы Ларисы Долиной и направил его на новое рассмотрение. Речь идет о сделке, в рамках которой Долина продала квартиру Полине Лурье, находясь, как утверждает защита артистки, под влиянием мошенников.

Заседание по делу прошло в Верховном суде РФ. Представитель покупательницы квартиры настаивал на полной отмене ранее принятых судебных решений и вынесении нового вердикта. Прокурор, участвующий в процессе, заявил о необходимости взыскать с Ларисы Долиной в пользу Полины Лурье 112 миллионов рублей – сумму, полученную за квартиру.

Адвокат Долиной сообщил, что в рамках дела были проведены две судебные экспертизы, которые пришли к выводу о неспособности певицы противостоять мошенническим действиям. По словам защиты, артистка была уверена, что участвует в некой "спецоперации" и помогает государственным органам, поэтому намерения продавать квартиру у нее не было. Также адвокат подчеркнул, что спорная квартира по документам является единственным жильем Долиной. В ней зарегистрированы дочь певицы и супруг дочери, однако фактически они проживают по другому адресу.

Защита заявила, что Лариса Долина готова вернуть Полине Лурье полученные деньги, однако не уточнила, сможет ли певица сделать это единовременно. При этом сторона Долиной категорически возражает против выселения артистки из квартиры.

Адвокат певицы также указала, что покупательница, по ее мнению, могла распознать заблуждение продавца, если бы проявила хотя бы минимальную осмотрительность. В частности, защита обратила внимание на требование Долиной рассчитываться наличными, что, как утверждается, должно было насторожить покупателя.

Со своей стороны Полина Лурье заявила, что при заключении сделки Долина не предоставляла справок из психоневрологического диспансера. По ее словам, она доверилась продавцу, в том числе из-за статуса народной артистки России и доверенного лица президента.

По итогам заседания Верховный суд отменил решение Хамовнического районного суда Москвы и апелляционное определение Мосгорсуда. Суд удовлетворил жалобу Полины Лурье, сохранив за ней право собственности на квартиру, и направил дело на новое рассмотрение.

В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести деньги на "безопасный счет". В результате певица передала преступникам 112 млн рублей. Певица обратилась к правоохранителям, и суд встал на ее сторону: ей вернули право собственности на жилье. При этом покупательница Полина Лурье осталась без денег и квартиры. Она обратилась в Верховный суд, настаивая, что сама стала потерпевшей.

Мосгорсуд оставил это решение в силе, а 27 ноября Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил апелляции на решения предыдущих инстанций. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в высшую судебную инстанцию – Верховный суд РФ.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов, выступая на Совете судей, подчеркнул важность избегать решений, способных спровоцировать мошеннические действия и другие нелегальные схемы. Как сообщил источник ТАСС, осведомленный о ситуации, такая твердая позиция Краснова обеспечивает справедливое и законное рассмотрение жалобы по "делу Долиной".

После инцидента с квартирой Долиной участились случаи, когда суды выносили решения, ущемляющие права покупателей квартир, проданных под давлением мошенников. Эти случаи вызвали общественный резонанс и породили термин "схема Долиной". Например, районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели более полусотни подобных дел в 2024–2025 годах.

14 декабря глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в интервью ТАСС заявил о необходимости разработки правового механизма для борьбы с мошенническими схемами продажи квартир, известными как "схема Долиной".