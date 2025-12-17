"Эффектно и по делу". Эксперты оценили решение Верховного суда по делу о квартире Долиной
Наблюдатели считают, что разбирательство вокруг скандальной жилплощади напоминает "марлезонский балет"
17 декабря 2025, 11:47, ИА Амител
Отмена Верховным судом РФ решений всех нижестоящих судов по делу о квартире, проданной певицей Ларисой Долиной, имеет не только правовую, но и политическую подоплеку, убеждены многие наблюдатели. Amic.ru собрал некоторые мнения о вынесенном вердикте.
"Народ видел все"
Прошедшее заседание Верховного суда привлекло внимание широкой общественности не только в силу широкой известности одного из фигурантов дела, но и подозрений в явной и даже демонстративной пристрастности некоторых инстанций.
Решение Верховного суда по делу Долиной – совершенно правильное, делает вывод политолог Вадим Трухачев.
«Квартиру оставят Лурье. Решение вступает в силу немедленно. Отмечу грамотное решение сделать заседание публичным. Народ получил возможность видеть все... Ну и общественный резонанс здесь тоже сыграл свое дело. Плюс на кону стоял авторитет судебной власти как таковой, которую "эффект Долиной" поставил под удар. Лариса Александровна в суд не соизволила прийти. И это стало дополнительным ударом по ее репутации», – написал Трухачев в своем телеграм-канале.
Он также провел на своем канале опрос читателей, чью сторону они занимают в этом деле. 90% поддержали Лурье и только 1% – Долину.
Писатель и политтехнолог Марина Юденич в телеграм-канале призвала пишущую публику к осторожности:
«Коллеги, прежде чем писать заголовки о том, что Верховный суд кому-то что-то вернул, а кого-то обязал что-то платить, послушайте, пожалуйста, решение (ВС РФ респект и уважуха за открытость и лаконичность). Дело возвращено в суд первой инстанции. По факту – все откатили к исходной точке».
Лурье де-юре собственница квартиры, Долина де-факто в ней живет, поясняет Юденич:
«Суд первой инстанции теперь будет решать – кого выселять, кому отдавать, кому возвращать, с кого взыскивать... или как. Нас ждет второй акт марлезонского балета. Потом недовольная сторона будет обжаловать, довольная – обжаловать обжалование. Напомню, всего в марлезонском балете 16 актов. Но было красиво».
"Повязка Фемиды спадать не должна"
«Что и требовалось доказать!» – восклицает адвокат Шота Горгадзе в своем канале.
«И пусть все, кто считает общественное мнение и огласку в СМИ пустым звуком, стыдливо молчат в стороне! Дорогу осилит идущий!» – делает вывод юрист.
Он также выражает надежду, что "в случае признания незаконными решений нижестоящих судов, вопросы к тем, кто принял эти решения, будут не только у общества, но и у квалификационной коллегии судей":
«Я вообще всегда за персональную ответственность, в том числе (а может и в первую очередь) судей, за неправосудные решения. И коротко об очевидном: основным принципом доверия к судебной системе является беспристрастность и объективность. Единообразный подход к рассмотрению дел домохозяйки и народной артистки. Повязка с глаз Фемиды никогда не должна спадать. Иначе получится ерунда».
Единственно правильное решение принял Верховный суд, соглашается в посте своего канала политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян:
«Квартира Лурье уходит Лурье, а Долина остается ни с чем, кроме позора. Теперь надо лишь отменить кучу других решений, где на основании прецедента Долиной недобросовестные продавцы отнимали жилье у добросовестных покупателей. Ну и наказать тех, из-за кого этот бардак начался. Тех, кому поплакалась Долина и кто организовал в суде "звонок другу"».
"Суд учел народное мнение"
Верховный суд закрыл ящик Пандоры, то есть вынес решение – Полина Лурье остается собственницей квартиры Долиной, констатирует в своем канале Марина Ахмедова, член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА "Регнум".
«Теперь нет сомнений, что и прочие инстанции оставят это решение в силе, и Лурье въедет в эту квартиру. По сути, Верховный суд учел народное мнение. Долина бы только выиграла, если бы решения первых судов обязали ее отдать деньги Лурье. Но она, как в сказке про золотую рыбку, хотела получить все и сразу – и квартиру себе оставить и деньги не возвращать. А в финале осталась с тем же разбитым корытом. Ну, может, она все-таки сумеет забрать деньги у мошенников, ведь сегодня ее сторона настаивала на том, что деньги Лурье должны возвращать именно они. Значит, понимает, как их найти и заставить», – предполагает Ахмедова.
Радиоведущая Анна Шафран в своем телеграм-канале признается, что не хотела ничего писать о "деле Долиной" до решения Верховного суда, "потому что выглядело все это массовое помешательство крайне неприятно":
«Понятно же, что с юридической точки зрения попытка не возвращать деньги за проданную квартиру яйца выеденного не стоила, и обсуждать там было совершенно нечего. Есть законы России, согласно которым добросовестный приобретатель не имеет ни малейшего отношения к проблемам продавца, чем бы эти проблемы ни были вызваны. И много раз за последние годы недобросовестные продавцы, обманутые продавцы и их родственники, чиновники, риелторы и многие другие пытались подвергнуть эти законы сомнению. Но каждый раз Верховный суд разъяснял: нет, не получится, не выйдет».
Шафран отметила, что стать жертвой мошенников очень неприятно. Другое дело, что проблему мошенников уже пора, наконец, решать, но к этому вопросу ни Долина, ни покупательница квартиры не имеют ни малейшего отношения.
«Давно говорила и уверена до сих пор: если обязанность компенсировать потерянные из-за мошенников средства законодательно переложить на банки, эпидемия на следующий день сойдет на нет. Но это – серьезное изменение закона, и, видимо, преодолеть сопротивление банковского лобби весьма непросто», – рассуждает Шафран.
"Логика Долиной устарела"
Известный медийный персонаж Ксения Собчак считает, что прошедший процесс стал хорошим началом для Верховного судьи РФ Игоря Краснова:
«Эффектно, конечно, и эффектно по делу. У него прокурорская репутация была человека жесткого, но справедливого, и судебная будет аналогичная, видимо. И народ оценит».
Медиатехнолог Рамиль Харисов в материале для "Осторожно Media" указывает, что артистка и ее линия защиты последовательно совершили ряд имиджевых ошибок в процессе решения вопроса с квартирой:
«По сути, за несколько недель певица максимально привлекла внимание к проблеме и усилила недовольство. Долина исчезла из публичного пространства, ее представляет адвокат. На Первом канале она плакала, говорила о возврате денег, просила прощения. В суде ее адвокат использует другую риторику – признает ошибку суда, но не ошибку Долиной. Это противоречие видно каждому, и оно злит. Люди понимают: выступление на ТВ – это сценарий, а не признание».
Харисов считает, что ключевой ошибкой Долиной стала "неспособность понимать, что в современном мире любое публичное высказывание или действие пристально изучается пользователями интернета":
«Долина действует по логике начала 2000-х, когда можно было контролировать нарратив через несколько телеканалов и надеяться, что информация не распространится. Сейчас это невозможно. Медиа трансформируют любой инцидент за минуты – каждое противоречие, каждая деталь, каждое странное решение тут же попадает в соцсети, анализируется, переосмысливается. Одно выступление на ТВ может быть полностью трактовано по-другому, если поведение и слова человека противоречат друг другу. Долина не поняла, что скрыть уже нельзя ничего. Звезды ее поколения забывают, что сейчас любой ее шаг – неявка в суд, концерт вместо суда, слезы на камеру – работают иначе, нежели это было раньше».
Доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Дмитрий Носов предположил, что Московский городской суд при дальнейшем рассмотрении дела может принять решение о выселении Ларисы Долиной из спорной квартиры.
Он указал, что вопрос о требованиях Полины Лурье к Ларисе Долиной, ее дочери и внучке о выселении из квартиры Верховный суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию – Московский городской суд.
«Решение Верховного суда РФ вступило в силу сразу же после его оглашения, поэтому у Полины Лурье существует законное право использовать спорную квартиру по своему усмотрению», – цитирует Носова агентство городских новостей "Москва".
и по делу -- то есть сделка под прессом действительна. Реально по делу. Такие дела деловые в 90-е проводили
12:16:59 17-12-2025
Гость (11:55:50 17-12-2025) и по делу -- то есть сделка под прессом действительна. Реаль... Хотя бы посмотри трансляцию перед тем как такие выводы делать. Там не было никаких прессов. Сделки под прессом как были недействительны, так ими и останутся. Разделяй маленько понятия.
13:16:35 17-12-2025
Гость (12:16:59 17-12-2025) Хотя бы посмотри трансляцию перед тем как такие выводы делат... Там не было никаких прессов --- если бы не было, деньги бы были у Долиной. Там нормальный такой пресс был. Если к тебе с таким прессом подъедут, ты все продашь. Другое дело что пресс не был связан с Лурье. Но можно организовать и связь, в 90 так делать умели, прессовали совсем другие, не тот, на кого потом оформлялось. Опять ящик открыли, сейчас начнется схема Лурье или возвращение в 90-е. Можно просто было обязать Долину вернуть деньги и найти с чего она вернет, а у нее можно было найти. А не признавать сделку под прессом нормальной сделкой
17:48:06 17-12-2025
Гость (13:16:35 17-12-2025) Там не было никаких прессов --- если бы не было, деньги бы б... Юрист Екатерина Гордон следила за резонансным делом и комментировала его в соцсети. "Мои дружочки, я поздравляю всех, себя, певицу Славу и каждого, кто подключился к делу Лурье, потому что ее адвокат не справился бы без нас. ИМЕННО ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС ПРИВЕЛ НАС В ЭТОТ ДЕНЬ. Единственно верное решение – вернуть квартиру Лурье, —так прокомментировала Гордон решение ВС РФ. - Очень хочется признаться в любви к Краснову — вот это старт в Верховном суде! ЭТО ЛИШНЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА!»
"СПАСИБО ВСЕМ ЖУРНАЛИСТАМ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ НАС. Это было долго и нервно, но мы верили в победу…»— сказала Свириденко, адвокат лурье.
«Создали общественный резонанс через СМИ, под давлением Верховный суд принял решение» – если объединить высказывания стороны противников Долиной, такова суть.
11:55:56 17-12-2025
да, внешне красиво было. Я про трансляцию. Лурье ниче так, молодцом была
12:15:54 17-12-2025
Знающий (11:55:56 17-12-2025) да, внешне красиво было. Я про трансляцию. Лурье ниче так, м...
Внешне, я про трансляцию, заранее подготовленный спектакль с постановочным сценарием. С авторитетом судебной системы всем давно всё известно, ничего не изменилось. На общественное мнение и в этот раз бы положили, но дело в том, что авторитетные люди из разных сфер разделились во мнениях, с преимуществом на стороне Лурье. Поэтому решалы со стороны Долиной вынуждены были отступить в этот раз. Возможно Долиной компенсируют всё из бюджета в виде различных грантов, званий и участий в закрытых корпоративов у тех же решал.
12:27:04 17-12-2025
Почти всё и вся по полочкам.. но один вопросик повис - мошенников на какую полку или суды их не видели?
12:37:52 17-12-2025
Плевать на Долину и на Луарье, год назад прошел суд и только сейчас эту тему раскрутили в СМИ.
12:52:20 17-12-2025
если Лурье не перепродаст квартиру, а останется в ней жить, то через пару лет туда нагрянет "Битва экстрасенсов" - снимать "проклятье артистки"
13:13:09 17-12-2025
16:21:09 17-12-2025
Надеюсь, престарелые любители поиграть в детективов вместе с "офицерами ФСБ" теперь сто раз подумают о том, чем заканчиваются подобные игры. И поостерегутся от продажи квартиры и зарывания денежек на поле чудес в стране дураков. Из каждого утюга ведь об этом рассказывают.
17:37:43 17-12-2025
Гость (16:21:09 17-12-2025) Надеюсь, престарелые любители поиграть в детективов вместе с... Человек, у которого всё в порядке с головой, будет играть в детективов вместе с "офицерами ФСБ"?
Вот то-то и оно!
19:58:44 17-12-2025
Причем по телефону и с представителем президента.