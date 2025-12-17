"Эффектно и по делу". Эксперты оценили решение Верховного суда по делу о квартире Долиной

Наблюдатели считают, что разбирательство вокруг скандальной жилплощади напоминает "марлезонский балет"

17 декабря 2025, 11:47, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Отмена Верховным судом РФ решений всех нижестоящих судов по делу о квартире, проданной певицей Ларисой Долиной, имеет не только правовую, но и политическую подоплеку, убеждены многие наблюдатели. Amic.ru собрал некоторые мнения о вынесенном вердикте.

"Народ видел все"

Прошедшее заседание Верховного суда привлекло внимание широкой общественности не только в силу широкой известности одного из фигурантов дела, но и подозрений в явной и даже демонстративной пристрастности некоторых инстанций.

Решение Верховного суда по делу Долиной – совершенно правильное, делает вывод политолог Вадим Трухачев.

«Квартиру оставят Лурье. Решение вступает в силу немедленно. Отмечу грамотное решение сделать заседание публичным. Народ получил возможность видеть все... Ну и общественный резонанс здесь тоже сыграл свое дело. Плюс на кону стоял авторитет судебной власти как таковой, которую "эффект Долиной" поставил под удар. Лариса Александровна в суд не соизволила прийти. И это стало дополнительным ударом по ее репутации», – написал Трухачев в своем телеграм-канале.

Он также провел на своем канале опрос читателей, чью сторону они занимают в этом деле. 90% поддержали Лурье и только 1% – Долину.

Писатель и политтехнолог Марина Юденич в телеграм-канале призвала пишущую публику к осторожности:

«Коллеги, прежде чем писать заголовки о том, что Верховный суд кому-то что-то вернул, а кого-то обязал что-то платить, послушайте, пожалуйста, решение (ВС РФ респект и уважуха за открытость и лаконичность). Дело возвращено в суд первой инстанции. По факту – все откатили к исходной точке».

Лурье де-юре собственница квартиры, Долина де-факто в ней живет, поясняет Юденич:

«Суд первой инстанции теперь будет решать – кого выселять, кому отдавать, кому возвращать, с кого взыскивать... или как. Нас ждет второй акт марлезонского балета. Потом недовольная сторона будет обжаловать, довольная – обжаловать обжалование. Напомню, всего в марлезонском балете 16 актов. Но было красиво».

"Повязка Фемиды спадать не должна"

«Что и требовалось доказать!» – восклицает адвокат Шота Горгадзе в своем канале.

«И пусть все, кто считает общественное мнение и огласку в СМИ пустым звуком, стыдливо молчат в стороне! Дорогу осилит идущий!» – делает вывод юрист.

Он также выражает надежду, что "в случае признания незаконными решений нижестоящих судов, вопросы к тем, кто принял эти решения, будут не только у общества, но и у квалификационной коллегии судей":

«Я вообще всегда за персональную ответственность, в том числе (а может и в первую очередь) судей, за неправосудные решения. И коротко об очевидном: основным принципом доверия к судебной системе является беспристрастность и объективность. Единообразный подход к рассмотрению дел домохозяйки и народной артистки. Повязка с глаз Фемиды никогда не должна спадать. Иначе получится ерунда».

Единственно правильное решение принял Верховный суд, соглашается в посте своего канала политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян:

«Квартира Лурье уходит Лурье, а Долина остается ни с чем, кроме позора. Теперь надо лишь отменить кучу других решений, где на основании прецедента Долиной недобросовестные продавцы отнимали жилье у добросовестных покупателей. Ну и наказать тех, из-за кого этот бардак начался. Тех, кому поплакалась Долина и кто организовал в суде "звонок другу"».

"Суд учел народное мнение"

Верховный суд закрыл ящик Пандоры, то есть вынес решение – Полина Лурье остается собственницей квартиры Долиной, констатирует в своем канале Марина Ахмедова, член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА "Регнум".

«Теперь нет сомнений, что и прочие инстанции оставят это решение в силе, и Лурье въедет в эту квартиру. По сути, Верховный суд учел народное мнение. Долина бы только выиграла, если бы решения первых судов обязали ее отдать деньги Лурье. Но она, как в сказке про золотую рыбку, хотела получить все и сразу – и квартиру себе оставить и деньги не возвращать. А в финале осталась с тем же разбитым корытом. Ну, может, она все-таки сумеет забрать деньги у мошенников, ведь сегодня ее сторона настаивала на том, что деньги Лурье должны возвращать именно они. Значит, понимает, как их найти и заставить», – предполагает Ахмедова.

Радиоведущая Анна Шафран в своем телеграм-канале признается, что не хотела ничего писать о "деле Долиной" до решения Верховного суда, "потому что выглядело все это массовое помешательство крайне неприятно":

«Понятно же, что с юридической точки зрения попытка не возвращать деньги за проданную квартиру яйца выеденного не стоила, и обсуждать там было совершенно нечего. Есть законы России, согласно которым добросовестный приобретатель не имеет ни малейшего отношения к проблемам продавца, чем бы эти проблемы ни были вызваны. И много раз за последние годы недобросовестные продавцы, обманутые продавцы и их родственники, чиновники, риелторы и многие другие пытались подвергнуть эти законы сомнению. Но каждый раз Верховный суд разъяснял: нет, не получится, не выйдет».

Шафран отметила, что стать жертвой мошенников очень неприятно. Другое дело, что проблему мошенников уже пора, наконец, решать, но к этому вопросу ни Долина, ни покупательница квартиры не имеют ни малейшего отношения.

«Давно говорила и уверена до сих пор: если обязанность компенсировать потерянные из-за мошенников средства законодательно переложить на банки, эпидемия на следующий день сойдет на нет. Но это – серьезное изменение закона, и, видимо, преодолеть сопротивление банковского лобби весьма непросто», – рассуждает Шафран.

"Логика Долиной устарела"

Известный медийный персонаж Ксения Собчак считает, что прошедший процесс стал хорошим началом для Верховного судьи РФ Игоря Краснова:

«Эффектно, конечно, и эффектно по делу. У него прокурорская репутация была человека жесткого, но справедливого, и судебная будет аналогичная, видимо. И народ оценит».

Медиатехнолог Рамиль Харисов в материале для "Осторожно Media" указывает, что артистка и ее линия защиты последовательно совершили ряд имиджевых ошибок в процессе решения вопроса с квартирой:

«По сути, за несколько недель певица максимально привлекла внимание к проблеме и усилила недовольство. Долина исчезла из публичного пространства, ее представляет адвокат. На Первом канале она плакала, говорила о возврате денег, просила прощения. В суде ее адвокат использует другую риторику – признает ошибку суда, но не ошибку Долиной. Это противоречие видно каждому, и оно злит. Люди понимают: выступление на ТВ – это сценарий, а не признание».

Харисов считает, что ключевой ошибкой Долиной стала "неспособность понимать, что в современном мире любое публичное высказывание или действие пристально изучается пользователями интернета":

«Долина действует по логике начала 2000-х, когда можно было контролировать нарратив через несколько телеканалов и надеяться, что информация не распространится. Сейчас это невозможно. Медиа трансформируют любой инцидент за минуты – каждое противоречие, каждая деталь, каждое странное решение тут же попадает в соцсети, анализируется, переосмысливается. Одно выступление на ТВ может быть полностью трактовано по-другому, если поведение и слова человека противоречат друг другу. Долина не поняла, что скрыть уже нельзя ничего. Звезды ее поколения забывают, что сейчас любой ее шаг – неявка в суд, концерт вместо суда, слезы на камеру – работают иначе, нежели это было раньше».

Доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Дмитрий Носов предположил, что Московский городской суд при дальнейшем рассмотрении дела может принять решение о выселении Ларисы Долиной из спорной квартиры.

Он указал, что вопрос о требованиях Полины Лурье к Ларисе Долиной, ее дочери и внучке о выселении из квартиры Верховный суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию – Московский городской суд.