Байден заявил, что у него рак

Президент США Джо Байден во время своего выступления в штате Массачусетс заявил, что у него появился рак в связи с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство, пишет ТАСС.

Американский лидер посвятил свою речь борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями. Он отметил, что жил в городе Клеймонт, штат Делавэр, рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов и постоянно дул сильный ветер, а в заморозки «приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла автомобиля».

«Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал президент.

Пресс-служба Белого дома вскоре уточнила, что 79-летний президент имел в виду лечение опухоли кожи, которое он проходил до вступления в должность президента.