Борис Джонсон официально объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании
Политик будет исполнять обязанности лидера Консервативной партии до того, как выберут нового
7 июля 2022, 18:45, Илья Звягинцев
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявил об уходе со своего поста. Он также освободит пост главы Консервативной партии.
«У консервативной партии должен быть новый лидер. Этот процесс должен начаться сейчас», — заявил Джонсон во время специальной пресс-конференции.
Он также добавил, что будет исполнять свои обязанности до момента, пока не выберут нового лидера партии.
Джонсон отметил, что в политике нет незаменимых людей, а также добавил, что Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине.
Напомним, что пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон занимал с 2019 года.
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