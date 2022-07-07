Борис Джонсон официально объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявил об уходе со своего поста. Он также освободит пост главы Консервативной партии.

«У консервативной партии должен быть новый лидер. Этот процесс должен начаться сейчас», — заявил Джонсон во время специальной пресс-конференции.

Он также добавил, что будет исполнять свои обязанности до момента, пока не выберут нового лидера партии.

Джонсон отметил, что в политике нет незаменимых людей, а также добавил, что Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине.

Напомним, что пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон занимал с 2019 года.