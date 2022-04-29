Томенко: зарплата алтайских врачей и учителей вырастет почти на 20%

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время отчёта о деятельности краевого правительства за 2021 год заявил, что в 2022 году фонд оплаты труда бюджетников в крае вырастет на 15% и составит 55,7 млрд рублей.

У тех работников, которые попадают под майские указы, зарплата увеличится более чем на 19%. К этой категории относятся врачи, учителя, работники культуры и т.д. У прочих бюджетников зарплаты вырастут на 13,8%.

Ранее Виктор Томенко внёс в АКЗС поправки к закону о бюджете Алтайского края, которые предусматривают увеличение зарплаты работников бюджетной сферы. На эти цели предлагалось дополнительно направить 1,087 млрд рублей.