Томенко: зарплата алтайских врачей и учителей вырастет почти на 20%

В 2022 году самую ощутимую прибавку к зарплате получат врачи, учителя и работники культуры

29 апреля 2022, 13:19, Павел Запруднов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время отчёта о деятельности краевого правительства за 2021 год заявил, что в 2022 году фонд оплаты труда бюджетников в крае вырастет на 15% и составит 55,7 млрд рублей.

У тех работников, которые попадают под майские указы, зарплата увеличится более чем на 19%. К этой категории относятся врачи, учителя, работники культуры и т.д. У прочих бюджетников зарплаты вырастут на 13,8%.

Ранее Виктор Томенко внёс в АКЗС поправки к закону о бюджете Алтайского края, которые предусматривают увеличение зарплаты работников бюджетной сферы. На эти цели предлагалось дополнительно направить 1,087 млрд рублей.

Депутаты АКЗС рассмотрят увеличение зарплат бюджетников

Депутаты АКЗС рассмотрят увеличение зарплат бюджетников

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