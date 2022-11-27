Ким Чен Ын второй раз появился на публике с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын второй раз за непродолжительное время появился на публике со своей дочерью. Об визите рассказали в эфире Центральное телеграфное агентство Кореи.

Вместе с дочерью Ким Чен Ын провел встречу с военнослужащими, а также учеными и техническими специалистами, которые занимались разработкой и запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17».

Девочку, которая сопровождала Ким Чен Ына, по данным СМИ, зовут Чжу Э. На опубликованных снимках она держала лидера Северной Кореи под руку.

Отметим, что на прошлой неделе на запуск ракеты Ким Чен Ын пришел вместе с дочерью и женой.