Кодекс этики для госслужащих примут в Алтайском крае

Сейчас их поведение регламентируется кодексом от 2009 года, положения которого уже устарели

19 мая 2022, 12:19, Илья Звягинцев

В Алтайском крае примут кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Необходимость принятия нового документа вызвана тем, что краевое Законодательное Собрание в январе внесло поправки в закон Алтайского края „О государственной гражданской службе Алтайского края“, который дополнен статьей, устанавливающей обязанность гражданских служащих Алтайского края соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения гражданских служащих, который утверждается губернатором», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент поведение госслужащих регулируется кодексом, который приняли 7 мая 2009 года, но некоторые его требования устарели и не соответствуют современной действительности.

Ранее сообщалось, что 28 изменений внесут в устав Алтайского края. Эти изменения необходимы для того, чтобы документ соответствовал требованиям федерального законодательства.

Одним из нововведений является предоставление возможности губернатору отстранять мэров, которые не реагируют на вынесенные предупреждения.

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