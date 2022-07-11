ЛДПР выдвинула кандидатов в Барнаульскую гордуму

9 июля состоялась внеочередная партийная конференция Алтайского регионального отделения ЛДПР. Либерал-демократы выдвинули кандидатов в депутаты на муниципальные выборы, которые пройдут 11 сентября.

Общемуниципальный партийный список в Барнаульскую городскую Думу возглавил координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР, депутат АКЗС Сергей Булаев. В первую тройку также вошли координатор Барнаульского городского отделения партии и действующий депутат гордумы Алексей Скосырский и координатор первичного отделения Анна Юферева. ЛДПР также выдвинула в Барнауле кандидатов по всем одномандатным округам.

Всего по краю в муниципальных выборах примут участие 905 кандидатов от ЛДПР.

«Сегодня мы дали точку отсчета для начала предвыборной кампании 2022 года и определили тех, кто будет представлять партию на выборах МСУ в сентябре» — прокомментировал лидер алтайских либерал-демократов Сергей Булаев.

В единый день голосования, 11 сентября, выборы в Алтайском крае пройдут на большинстве территорий. В 2022 году это будут самые масштабные в России муниципальные выборы. Всего предстоит распределить почти 6000 депутатских мандатов.

Кроме того, необходимо избрать 148 глав сельских и городских поселений. Эксперты полагают, что наиболее «горячие» кампании пройдут в Барнаульскую и Бийскую думу, а также в Рубцовский совет и Новоалтайское собрание.

Кандидатов в депутаты уже выдвинули партии «Новые Люди», КПРФ, «Единая Россия».

Первые тройки в Барнаульскую гордуму выглядят так.

«Единая Россия»

Вячеслав Франк, глава города;

Галина Буевич, председатель городской Думы, ректор института культуры;

Владимир Отмашкин, генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Союз».

КПРФ

Юрий Красильников, руководитель общественного движения «За зеленый Барнаул!»;

Сергей Немчинов, директор Михайловского завода химических реактивов;

Анатолий Барсуков, первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ.

«Новые люди»

Никита Федюнин, председатель регионального отделения партии;

Максим Петров, выпускник образовательной программы «Капитаны России», организатор образовательных партийных мероприятий;

Анна Галицкая, руководитель спортивной школы фигурного катания «Академия спорта».