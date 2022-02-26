Медведев заявил о возможной национализации имущества США и ЕС
Также Медведев отметил, что не видит проблемы в исключении России из международных организаций
26 февраля 2022, 13:14
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях. На своей странице во “ВКонтакте” он назвал такие меры ответом на санкции против Москвы.
Также Медведев заявил, не видит проблем для России из-за её исключения из некоторых международных организаций.
“Неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости”, — написал политик.
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