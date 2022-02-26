Медведев заявил о возможной национализации имущества США и ЕС

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях. На своей странице во “ВКонтакте” он назвал такие меры ответом на санкции против Москвы.

Также Медведев заявил, не видит проблем для России из-за её исключения из некоторых международных организаций.