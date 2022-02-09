Не стол, а столище! Мемы про мебель на переговорах Путина и Макрона заполонили соцсети

7 февраля в Москве прошла встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Основной темой диалога стала обострившаяся ситуация вокруг Украины. Но не это послужило причиной пристального внимания в соцсетях. Беседа состоялась в одном из залов Кремля и продлилась около пяти часов. Пользователи винят в таких долгих переговорах стол, за которым они проходили.

Фото: пресс-служба Кремля

Большой, согласитесь?

За этим столом, кстати, в начале февраля Владимир Путин общался с премьер-министром Венгрии. Однако встреча с Макроном привлекла к себе больше внимания. В Кремле такие условия объяснили эпидемиологическими мерами, но в соцсетях никого уже было не остановить.