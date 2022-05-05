От 100 тысяч до 55 млн. Новый созыв АКЗС впервые раскрыл свои доходы

Самый состоятельный парламентарий заработал в 550 раз больше, чем самый бедный

6 мая 2022, 06:07

Депутаты АКЗС вслед за губернатором, сенаторами и старшими товарищами из Госдумы отчитались о доходах за 2021 год. Как выяснилось, новый созыв краевого парламента в целом оказался более состоятельным, чем его предшественники: в Заксобрании сидят сразу 45 миллионеров. В то же время заметно и сильное расслоение: в прошлом созыве не было такого количества народных избранников с доходами менее 300 тысяч рублей. Большая часть из них представляет КПРФ. Тогда как верхушка депутатского Forbes почти сплошь состоит из единороссов. Подробнее о доходах парламентариев за прошлый год — в материале amic.ru.

Недвижимость в Казахстане и автопарк премиум-класса

Своеобразный шорт-лист самых обеспеченных депутатов АКЗС возглавляет руководитель Барнаульского автоцентра «КамАЗ» Александр Лисицын. Он заработал в 2021 году 55,4 млн рублей. Ему принадлежит несколько земельных участков, домов и квартир, супруга Лисицына владеет теплоходом «Ярославец».

Значительно отстал от своего коллеги по фракции другой единоросс — Максим Кочев. Его доход составил 43,73 млн рублей. Кочев, являющийся руководителем сельхозпредприятия «ЧарышАгроПродукт», задекларировал более 20 земельных участков и нежилых зданий, а вот транспортных средств у депутата нет.

«Старый-новый» председатель АКЗС увеличил свой годовой доход почти на полмиллиона рублей

«Старый-новый» председатель АКЗС увеличил свой годовой доход почти на полмиллиона рублей

На третьем месте расположился глава фракции ЛДПР Владимир Семёнов с доходом 39 млн рублей. Ещё 2 млн в семейный бюджет принесла супруга. Руководитель либерал-демократов и председатель «промышленного» комитета имеет в своём активе автомобиль Volkswagen Teramont, моторную лодку Silver Shark WA и снегоход Lynx Commander.

Четвёртое место в списке самых богатых избранников занимает директор «АгроХимСервиса» единоросс Анатолий Вытоптов. Его доход в 2021 году составил 36,956 млн рублей, а жены — 2,875 млн. Помимо нескольких квартир, супруги владеют автомобилями Porsche Macan JK22 и Mercedes-Benz GLK 220.

Замыкает пятёрку самых состоятельных депутатов Александр Локтев с 21,5 млн рублей. У директора по стратегическому развитию и управлению Барнаульского пивоваренного завода есть несколько квартир, земельный участок и жилой дом, находящиеся в Казахстане. Передвигается единоросс на автомобиле BMW X6.

Небедный варяг-комросс из Москвы

Шестое место принадлежит ещё одному бизнесмену от ЕР Алексею Кривенко. Его годовой доход — 17,555 млн рублей, ненамного меньше задекларировала и жена депутата — 13,377 млн. Таким образом, на двоих супруги Кривенко заработали почти 31 млн рублей.

Среди недвижимости парламентария обращает на себя внимание цех безалкогольной продукции и здание магазина. Кривенко также может похвастать и солидным автопарком: у него несколько легковых и грузовых авто. Среди них Toyota Land Cruiser 200, Volkswagen Tiguan, УАЗ-331512, Nissan X-Trail, Iveco 35c15 Daily, ГАЗ-2752, 2824 FS и 3010 GD.

Раскрыты данные о доходах Путина за 2021 год

Раскрыты данные о доходах Путина за 2021 год

На седьмом месте оказался Чермен Хугаев, проживающий на постоянной основе в Москве, в краевом парламенте он представляет «Коммунистов России». Посещает Алтайский край политик, как правило, только в период сессий АКЗС. Доход Хугаева за 2021 год равен 15,228 млн рублей. Он владеет тремя земельными участками и жилым домом, также на праве пользования у Хугаева есть квартира. Из транспортных средств комросс задекларировал только ВАЗ-2114.

Восьмое место в шорт-листе занимает бизнесмен Максим Банных с доходом 12,869 млн рублей. Ему принадлежат две квартиры, а также автомобили Porsche Cayenne S и Porsche Cayenne Turbo.

Девятое место у председателя совета директоров компании «Октан» Юрия Матвейко. Его доход за прошлый год был равен 12,545 млн, а ещё 6,474 млн заработала жена депутата. Супругам принадлежит более 10 земельных участков и несколько АЗС.

Замыкает десятку самых состоятельных парламентариев директор барнаульского «ДСУ № 4» Николай Данилин. Судя по декларации, транспортных средств у него нет, зато есть две квартиры суммарно почти 180 «квадратов» и машино-место.

Больше 10 млн рублей в своей декларации указал ещё один человек — руководитель фракции ЕР Сергей Приб (10,686 млн).

Губернатор Алтайского края Томенко заработал 85,3 млн рублей за 2021 год

Губернатор Алтайского края Томенко заработал 85,3 млн рублей за 2021 год

На уровне МРОТ и ещё ниже

Теперь перейдём к тем депутатам, кто заработал меньше, чем остальные коллеги по цеху. Отметим, что из 68 избранников доход менее 1 млн рублей показали 22 человека. Правда, разрывы здесь довольно существенные. Например, самый малообеспеченный депутат АКЗС зарабатывает в среднем чуть более 8 тысяч рублей в месяц, а более «зажиточный» из этого же списка — около 82 тысяч в месяц.

Тройка самых «бедных» народных избранников выглядит следующим образом: гендиректор ООО УК «Управдом» Лариса Колесникова («Справедливая Россия — За правду») — 99 700 рублей (к слову, у её мужа ещё меньше — 38 тысяч), руководитель ЧОП Владимир Громов (КПРФ) — 150 тысяч рублей и пенсионерка Наталья Зимина (КПРФ) — 159 тысяч рублей.

Подробнее о том, сколько в 2021 году заработало руководство АКЗС, включая председателя Александра Романенко, читайте здесь.

Самый обеспеченный алтайский думец увеличил свой доход почти до 140 млн рублей

Самый обеспеченный алтайский думец увеличил свой доход почти до 140 млн рублей

Комментарии
    Новости партнеров