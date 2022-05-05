От 100 тысяч до 55 млн. Новый созыв АКЗС впервые раскрыл свои доходы

Депутаты АКЗС вслед за губернатором, сенаторами и старшими товарищами из Госдумы отчитались о доходах за 2021 год. Как выяснилось, новый созыв краевого парламента в целом оказался более состоятельным, чем его предшественники: в Заксобрании сидят сразу 45 миллионеров. В то же время заметно и сильное расслоение: в прошлом созыве не было такого количества народных избранников с доходами менее 300 тысяч рублей. Большая часть из них представляет КПРФ. Тогда как верхушка депутатского Forbes почти сплошь состоит из единороссов. Подробнее о доходах парламентариев за прошлый год — в материале amic.ru.

Недвижимость в Казахстане и автопарк премиум-класса

Своеобразный шорт-лист самых обеспеченных депутатов АКЗС возглавляет руководитель Барнаульского автоцентра «КамАЗ» Александр Лисицын. Он заработал в 2021 году 55,4 млн рублей. Ему принадлежит несколько земельных участков, домов и квартир, супруга Лисицына владеет теплоходом «Ярославец».

Значительно отстал от своего коллеги по фракции другой единоросс — Максим Кочев. Его доход составил 43,73 млн рублей. Кочев, являющийся руководителем сельхозпредприятия «ЧарышАгроПродукт», задекларировал более 20 земельных участков и нежилых зданий, а вот транспортных средств у депутата нет.

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На третьем месте расположился глава фракции ЛДПР Владимир Семёнов с доходом 39 млн рублей. Ещё 2 млн в семейный бюджет принесла супруга. Руководитель либерал-демократов и председатель «промышленного» комитета имеет в своём активе автомобиль Volkswagen Teramont, моторную лодку Silver Shark WA и снегоход Lynx Commander.

Четвёртое место в списке самых богатых избранников занимает директор «АгроХимСервиса» единоросс Анатолий Вытоптов. Его доход в 2021 году составил 36,956 млн рублей, а жены — 2,875 млн. Помимо нескольких квартир, супруги владеют автомобилями Porsche Macan JK22 и Mercedes-Benz GLK 220.

Замыкает пятёрку самых состоятельных депутатов Александр Локтев с 21,5 млн рублей. У директора по стратегическому развитию и управлению Барнаульского пивоваренного завода есть несколько квартир, земельный участок и жилой дом, находящиеся в Казахстане. Передвигается единоросс на автомобиле BMW X6.

Небедный варяг-комросс из Москвы

Шестое место принадлежит ещё одному бизнесмену от ЕР Алексею Кривенко. Его годовой доход — 17,555 млн рублей, ненамного меньше задекларировала и жена депутата — 13,377 млн. Таким образом, на двоих супруги Кривенко заработали почти 31 млн рублей.

Среди недвижимости парламентария обращает на себя внимание цех безалкогольной продукции и здание магазина. Кривенко также может похвастать и солидным автопарком: у него несколько легковых и грузовых авто. Среди них Toyota Land Cruiser 200, Volkswagen Tiguan, УАЗ-331512, Nissan X-Trail, Iveco 35c15 Daily, ГАЗ-2752, 2824 FS и 3010 GD.

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На седьмом месте оказался Чермен Хугаев, проживающий на постоянной основе в Москве, в краевом парламенте он представляет «Коммунистов России». Посещает Алтайский край политик, как правило, только в период сессий АКЗС. Доход Хугаева за 2021 год равен 15,228 млн рублей. Он владеет тремя земельными участками и жилым домом, также на праве пользования у Хугаева есть квартира. Из транспортных средств комросс задекларировал только ВАЗ-2114.

Восьмое место в шорт-листе занимает бизнесмен Максим Банных с доходом 12,869 млн рублей. Ему принадлежат две квартиры, а также автомобили Porsche Cayenne S и Porsche Cayenne Turbo.

Девятое место у председателя совета директоров компании «Октан» Юрия Матвейко. Его доход за прошлый год был равен 12,545 млн, а ещё 6,474 млн заработала жена депутата. Супругам принадлежит более 10 земельных участков и несколько АЗС.

Замыкает десятку самых состоятельных парламентариев директор барнаульского «ДСУ № 4» Николай Данилин. Судя по декларации, транспортных средств у него нет, зато есть две квартиры суммарно почти 180 «квадратов» и машино-место.

Больше 10 млн рублей в своей декларации указал ещё один человек — руководитель фракции ЕР Сергей Приб (10,686 млн).

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На уровне МРОТ и ещё ниже

Теперь перейдём к тем депутатам, кто заработал меньше, чем остальные коллеги по цеху. Отметим, что из 68 избранников доход менее 1 млн рублей показали 22 человека. Правда, разрывы здесь довольно существенные. Например, самый малообеспеченный депутат АКЗС зарабатывает в среднем чуть более 8 тысяч рублей в месяц, а более «зажиточный» из этого же списка — около 82 тысяч в месяц.

Тройка самых «бедных» народных избранников выглядит следующим образом: гендиректор ООО УК «Управдом» Лариса Колесникова («Справедливая Россия — За правду») — 99 700 рублей (к слову, у её мужа ещё меньше — 38 тысяч), руководитель ЧОП Владимир Громов (КПРФ) — 150 тысяч рублей и пенсионерка Наталья Зимина (КПРФ) — 159 тысяч рублей.

Подробнее о том, сколько в 2021 году заработало руководство АКЗС, включая председателя Александра Романенко, читайте здесь.