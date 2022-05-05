«Старый-новый» председатель АКЗС увеличил свой годовой доход почти на полмиллиона рублей

Депутаты АКЗС, которых выбрали осенью 2021 года, впервые отчитались о своих доходах. Сведения доступны на сайте краевого Заксобрания. Amic.ru ознакомился с декларациями всех 68 народных избранников. Как выяснилось, самый богатый парламентарий (единоросс Александр Лисицын) указал доход, превышающий 55 млн рублей, в то время как самый бедный (эсер Лариса Колесникова) не заработал за весь прошлый год и 100 тысяч рублей. Всего же в АКЗС оказалось на этот раз сразу 45 миллионеров. Подробнее о доходах руководства краевого парламента читайте в нашем материале.

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Сколько заработал председатель Заксобрания и его замы

Спикер АКЗС Александр Романенко, который вновь сохранил эту должность за собой, по итогам 2021 года задекларировал 4,748 млн рублей. Это почти на 450 тысяч больше, чем годом ранее. Супруга Романенко показала чуть меньший доход — 3,283 млн рублей.

Зампредседателя АКЗС, а также по совместительству руководитель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько отчитался о 4,721 млн рублей. Это на 1,5 млн больше, чем было у депутата за предыдущий отчётный период. Жена Голобородько заработала в 2021 году 2,784 млн. Ещё один вице-спикер — Юрий Кропотин — отчитался за 1,966 млн рублей, а его супруга — за 355 тысяч.

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Какие доходы у руководителей комитетов в АКЗС

Глава комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев отчитался за 6,049 млн. Супруга директора юридического института АлтГУ принесла в семейный бюджет 88 тысяч рублей. Руководитель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов задекларировал 39 млн рублей, а его супруга — 2 млн.

Игорь Панарин, который стоит во главе комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, заработал 2,762 млн рулей, а его жена — 1,129 млн. Доход председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергея Серова составил 4,658 млн. Его жена добавила в семейный бюджет ещё 821 тысячу рублей. Владимир Лещенко из комитета по здравоохранению отчитался за 2,026 млн рублей. Его жена в 2021 году получила 312 тысяч.

Александр Молотов, возглавляющий комитет по образованию и науке, немного не дотянул в 2021 году до 3 млн рублей. В декларации супруги Молотова указана 131 тысяча рублей. Глава комитета по соцзащите и занятости населения Ирина Солнцева по итогам прошлого года заработала 3,332 млн, а руководитель комитета по спорту, культуре и молодёжной политике Татьяна Ильюченко — 3,857 млн рублей. Её супруг отчитался за 833 тысячи рублей.

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Сколько задекларировали лидеры парламентских фракций

Что касается доходов руководителей постоянных депутатских объединений, здесь лидером стал уже упоминавшийся Владимир Семёнов (ЛДПР) — 39 млн. Далее идёт Сергей Приб из «Единой России» — 10,868 млн рублей (год назад было 13,4 млн). Скромнее доходы у Сергея Матасова («Коммунисты России») — 2,92 млн и Александра Молотова («Справедливая Россия — За правду») — 2,905 млн. Меньше всех в 2021 году заработал лидер фракции КПРФ Андрей Кривов — 1,458 млн.