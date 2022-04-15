Самый обеспеченный алтайский думец увеличил свой доход почти до 140 млн рублей

Депутаты Госдумы вслед за сенаторами отчитались о доходах за 2021 год. Информация доступна на сайте ГД. В состав нижней палаты парламента входит семь человек, представляющих Алтайский край: четыре единоросса, две коммунистки, а также один справоросс.

Самым богатым алтайским депутатом в очередной раз стал единоросс Александр Прокопьев. Его доход в 2021 году вырос на 30 млн рублей и составил 138,292 млн (годом ранее было 108,422 млн). Супруга Прокопьева задекларировала 8,534 млн рублей (было 2,56 млн). В собственности у депутата находится земельный участок под дачное хозяйство (4936 кв. м), жилой дом с правом регистрации проживания (1100,7 кв. м), жилое строение без права такой регистрации (508,1 кв. м), две квартиры общей площадью 327,6 кв. м и ещё одна квартира, находящаяся в общей совместной собственности (47,6 кв. м), а также два нежилых помещения (суммарно 421,5 кв. м). У супруги депутата в общей долевой собственности (1/2 часть) находится квартира площадью 66 кв. м. Единолично ей принадлежит квартира площадью 144,2 кв. м. Из транспортных средств Александр Прокопьев располагает мотоциклом Ducati xDiavel S, катером Master Craft XT20 и одноимённым лодочным прицепом.

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Представительница КПРФ Анжелика Глазкова (прошла в ГД по партийным спискам, в парламенте представляет два Алтая и Тыву) задекларировала 19,357 млн рублей, а её муж, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, заработал в 2021 году 2,186 млн. У супругов есть по автомобилю: Глазковой принадлежит Honda CR-V, а Платошкину — ВАЗ-2105. Кроме того, у депутата есть квартира площадью 67,4 «квадрата», а у её супруга — две жилплощади (57,7 кв. м и 46,2 кв. м).

Единоросс Владимир Шаманов по итогам 2021 года задекларировал 13,049 млн рублей (ранее было 10,29 млн), а его жена — 3,542 млн рублей. В активе парламентария два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство (суммарно 5500 «квадратов»), жилой дом (328,8 кв. м), квартира (143,1 кв. м) и нежилое здание (27 кв. м). Супруге Шаманова принадлежит квартира (82,2 кв. м) и гостиничный номер (57,2 кв. м). Передвигается она на автомобиле Lexus LX 570. У самого Шаманова транспортные средства не зарегистрированы.

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Экс-председатель Алтайского Заксобрания Иван Лоор («Единая Россия») заработал за год 6,028 млн рублей (было 5,905 млн рублей), его жена — 889 тысяч рублей (годом ранее — 828,2 тысячи). Вдвоём супруги владеют земельным участком для сельхозпроизводства. Недвижимость находится в общей долевой собственности, при этом Лоору принадлежит 2/41 доли, а его жене — 5/41. Площадь территории равняется 2 987 143 кв. м (вероятно, речь идёт о пае в составе крупного хозяйства). Также слуга народа владеет участком земли под усадьбу (1064 кв. м) и жилым домом (245,2 кв. м). Передвигается Иван Лоор на Mitsubishi Pajero, у него есть автоприцеп и снегоход Arctic Cat Bearcat 5000 XT.

Бывший «социальный» вице-губернатор Алтайского края Даниил Бессарабов в прошлом году заработал 5,754 млн рублей (было 5,612 млн рублей). Жена депутата-единоросса отчиталась за 525,6 тысячи рублей (годом ранее — 544 тысячи рублей). У думца на двоих с супругой есть земельный участок площадью 1450 кв. м и жилой дом (233 кв. м). Вся недвижимость принадлежит чете на праве общей совместной собственности.

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У эсера Александра Терентьева за 2021 год задекларировано 5,579 млн рублей (по итогам 2020 года было 12,86 млн рублей). Супруга справоросса продемонстрировала доход в 615,1 тысячи рублей (за прошлый отчётный период — 637,5 тысячи). Исходя из декларации, Терентьев не имеет недвижимости на праве собственности. Парламентарий передвигается на Mercedes-Benz S 500 4Matic. В то же время на счету жены три земельных участка (суммарно 5394 кв. м) и четыре жилых дома (в общей сложности 851 кв. м).

Коммунистка Мария Прусакова задекларировала по итогам 2021 года 2,697 млн рублей. Её доходы во время работы в Алтайском Заксобрании были заметно скромнее. Например, по итогам 2020 года — всего 504 тысячи рублей. Как следует из документа, у Прусаковой в общей долевой собственности жилой дом (70,8 кв. м), а также квартира (93,3 кв. м). Ещё одна жилплощадь (60,1 кв. м) принадлежит лично Прусаковой. Кроме того, на праве пользования у депутата есть земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки — 643 кв. м.

Не чужая для Алтайского края «шпионка» Мария Бутина, представляющая в ГД Кировскую область, заработала по итогам прошлого года 17,453 млн рублей. В собственности у единоросски две квартиры общей площадью 101 кв. м.