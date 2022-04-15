Самый обеспеченный алтайский думец увеличил свой доход почти до 140 млн рублей

Но есть среди депутатов и те, кто заработал за год чуть больше 2,5 млн рублей

16 апреля 2022, 06:32

Депутаты Госдумы вслед за сенаторами отчитались о доходах за 2021 год. Информация доступна на сайте ГД. В состав нижней палаты парламента входит семь человек, представляющих Алтайский край: четыре единоросса, две коммунистки, а также один справоросс.

Самым богатым алтайским депутатом в очередной раз стал единоросс Александр Прокопьев. Его доход в 2021 году вырос на 30 млн рублей и составил 138,292 млн (годом ранее было 108,422 млн). Супруга Прокопьева задекларировала 8,534 млн рублей (было 2,56 млн). В собственности у депутата находится земельный участок под дачное хозяйство (4936 кв. м), жилой дом с правом регистрации проживания (1100,7 кв. м), жилое строение без права такой регистрации (508,1 кв. м), две квартиры общей площадью 327,6 кв. м и ещё одна квартира, находящаяся в общей совместной собственности (47,6 кв. м), а также два нежилых помещения (суммарно 421,5 кв. м). У супруги депутата в общей долевой собственности (1/2 часть) находится квартира площадью 66 кв. м. Единолично ей принадлежит квартира площадью 144,2 кв. м. Из транспортных средств Александр Прокопьев располагает мотоциклом Ducati xDiavel S, катером Master Craft XT20 и одноимённым лодочным прицепом.

Шесть пишем, два в уме: кто будет представлять Алтайский край в Госдуме. Инфографика

Шесть пишем, два в уме: кто будет представлять Алтайский край в Госдуме. Инфографика

Представительница КПРФ Анжелика Глазкова (прошла в ГД по партийным спискам, в парламенте представляет два Алтая и Тыву) задекларировала 19,357 млн рублей, а её муж, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, заработал в 2021 году 2,186 млн. У супругов есть по автомобилю: Глазковой принадлежит Honda CR-V, а Платошкину — ВАЗ-2105. Кроме того, у депутата есть квартира площадью 67,4 «квадрата», а у её супруга — две жилплощади (57,7 кв. м и 46,2 кв. м).

Единоросс Владимир Шаманов по итогам 2021 года задекларировал 13,049 млн рублей (ранее было 10,29 млн), а его жена — 3,542 млн рублей. В активе парламентария два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство (суммарно 5500 «квадратов»), жилой дом (328,8 кв. м), квартира (143,1 кв. м) и нежилое здание (27 кв. м). Супруге Шаманова принадлежит квартира (82,2 кв. м) и гостиничный номер (57,2 кв. м). Передвигается она на автомобиле Lexus LX 570. У самого Шаманова транспортные средства не зарегистрированы.

Самый богатый депутат Госдумы от Алтайского края заработал почти 110 млн рублей

Самый богатый депутат Госдумы от Алтайского края заработал почти 110 млн рублей

Экс-председатель Алтайского Заксобрания Иван Лоор («Единая Россия») заработал за год 6,028 млн рублей (было 5,905 млн рублей), его жена — 889 тысяч рублей (годом ранее — 828,2 тысячи). Вдвоём супруги владеют земельным участком для сельхозпроизводства. Недвижимость находится в общей долевой собственности, при этом Лоору принадлежит 2/41 доли, а его жене — 5/41. Площадь территории равняется 2 987 143 кв. м (вероятно, речь идёт о пае в составе крупного хозяйства). Также слуга народа владеет участком земли под усадьбу (1064 кв. м) и жилым домом (245,2 кв. м). Передвигается Иван Лоор на Mitsubishi Pajero, у него есть автоприцеп и снегоход Arctic Cat Bearcat 5000 XT.

Бывший «социальный» вице-губернатор Алтайского края Даниил Бессарабов в прошлом году заработал 5,754 млн рублей (было 5,612 млн рублей). Жена депутата-единоросса отчиталась за 525,6 тысячи рублей (годом ранее — 544 тысячи рублей). У думца на двоих с супругой есть земельный участок площадью 1450 кв. м и жилой дом (233 кв. м). Вся недвижимость принадлежит чете на праве общей совместной собственности.

Квартиры, гаражи и участки. Супруга алтайского сенатора заработала свыше 56 млн рублей

Квартиры, гаражи и участки. Супруга алтайского сенатора заработала свыше 56 млн рублей

У эсера Александра Терентьева за 2021 год задекларировано 5,579 млн рублей (по итогам 2020 года было 12,86 млн рублей). Супруга справоросса продемонстрировала доход в 615,1 тысячи рублей (за прошлый отчётный период — 637,5 тысячи). Исходя из декларации, Терентьев не имеет недвижимости на праве собственности. Парламентарий передвигается на Mercedes-Benz S 500 4Matic. В то же время на счету жены три земельных участка (суммарно 5394 кв. м) и четыре жилых дома (в общей сложности 851 кв. м).

Коммунистка Мария Прусакова задекларировала по итогам 2021 года 2,697 млн рублей. Её доходы во время работы в Алтайском Заксобрании были заметно скромнее. Например, по итогам 2020 года — всего 504 тысячи рублей. Как следует из документа, у Прусаковой в общей долевой собственности жилой дом (70,8 кв. м), а также квартира (93,3 кв. м). Ещё одна жилплощадь (60,1 кв. м) принадлежит лично Прусаковой. Кроме того, на праве пользования у депутата есть земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки — 643 кв. м.

Не чужая для Алтайского края «шпионка» Мария Бутина, представляющая в ГД Кировскую область, заработала по итогам прошлого года 17,453 млн рублей. В собственности у единоросски две квартиры общей площадью 101 кв. м.
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