От «Единой России» до ЛДПР. Как будет выглядеть бюллетень на выборах в Барнаульскую гордуму

11 августа Центральная районная ТИК Барнаула провела жеребьевку, которая определила места партий в избирательном бюллетене на выборах в городскую думу. Всего в процедуре участвовали девять политобъединений. Первый номер достался «Единой России», а последний, девятый — ЛДПР. Об этом amic.ru рассказал председатель ТИК Виталий Замаруев.

Вслед за ЕР партии расположились следующим образом: «Родина», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Зеленые», КПРФ и ЛДПР. Для сравнения: на прошлых выборах в БГД в 2017 году участвовали всего шесть партий, а в 2012 году — восемь.

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Политика Стало известно, сколько партий окажется в бюллетене на выборах в Барнаульскую гордуму

Всем девяти партиям для попадания в Барнаульскую гордуму необходимо преодолеть 5%-й барьер.

Напомним, выборы в гордуму на этот раз будут трёхдневными — с 9 по 11 сентября. Досрочного голосования не предусмотрено. Стоимость кампании оценивается почти в 106 млн рублей. Горожанам предстоит избрать 40 депутатов: 20 по партийным спискам и ещё столько же по одномандатным округам. Сейчас на 20 мест претендует 122 кандидата, 119 из них представляют шесть политпартий, еще трое идут в качестве самовыдвиженцев.