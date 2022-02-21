Путин подписал договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР в присутствии глав республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поздравляю вас», — сказал Путин главе ЛНР Леониду Пасечнику и главе ДНР Денису Пушилину.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Незадолго до этого главы республик обратились к Путину с просьбой признать их независимость, заключить оборонный договор и ввести войска.