Путин подписал документы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Президент России Владимир Путин подписал пакет документов о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с РФ, сообщает «Российская газета».

«Теперь изменения будут внесены в Конституцию РФ», — отмечает издание.

Фото: t.me/readovkanews

Напомним, на референдумах подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины проголосовали за вхождение в состав России. 3 октября Госдума ратифицировала договоры о вхождении новых территорий в состав РФ. 4 октября Совфед единогласно одобрил договоры о вхождении четырёх регионов.

Теперь в России 89 регионов, население выросло на 6,2 млн человек, а площадь увеличилась на 100 тыс. кв. километров.

Ранее amic.ru рассказал, чем богаты новые территории, которые присоединились к России.