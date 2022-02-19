Путин подписал указ о призыве россиян из запаса

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован 18 февраля на портале правовой информации.

«Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Путин поручил правительству России и органам исполнительной власти субъектов обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы.

Предыдущий указ о военных сборах президент России подписал 26 апреля 2021 года. Такие сборы в России проводятся ежегодно. В них обычно участвуют те, кто во время срочной службы или учёбы в вузе освоил востребованные в армии специальности. Призыв касается и тех, кто уже прошёл военную службу, и тех, кто был освобождён от неё или имел отсрочку.