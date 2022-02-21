Путин заявил о признании Россией ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и заявил о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Как сказал глава государства, «большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины».

В начале своего обращения глава государства отметил, что ситуация в Донбассе приняла критический характер. Путин отметил, что Украина является для России не просто соседней страной, а частью «истории, культуры». В свою очередь, Владимир Ленин и его соратники создали современную Украину путём отторжения территорий от России. Он отметил, что один из этих шагов — присоединение Донбасса к Украине.

«Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация», — заявил глава государства.

Путин добавил, что, несмотря на «несправедливости, обман и грабёж России, наш народ признал государства после развала СССР и помогал странам СНГ, включая Украину». По его подсчётам, общая выгода для украинского бюджета с 1991 по 2013 год составила порядка 250 миллиардов долларов, предъявляя претензии на алмазный фонд и золотой запас. При этом Россия взяла на себя погашение всего долга СССР и завершила это в 2017 году.

Отдельно Путин заявил, что Украина никогда не имела традиций собственной государственности. Кроме того, он обвинил украинские власти в «иждивенчестве» и «воровстве газа». При этом националистические радикалы на Украине «наглели и год за годом росли», а их влияние на политиков увеличивалось. При этом устойчивой государственности на Украине так и не сложилось.

Кроме того, свою роль в отношениях РФ и Украины сыграли внешние силы, которые выращивали свою клиентуру и «продвигали во власть», и довели Майдан до государственного переворота. По имеющимся данным, материальная поддержка со стороны США составляла один миллион долларов в день, тогда как переворот «не приблизил Украину к демократии».

Говоря о Крыме, Путин отметил, что жители полуострова сделали свой выбор. «Этой воле людей киевским властям нечего противопоставить, поэтому ставка делается на террор и заброску диверсионных групп. У нас есть прямые доказательства того, что эти действия проводятся при поддержке западных спецслужб», — сказал он.

Ещё одной угрозой со стороны Украины являются заявления о желании создать собственное ядерное оружие.

«Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Западные покровители могут посодействовать появлению такого оружия», — сказал Путин.

Тем временем США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению Украины как театра потенциальных военных действий, а крымчане и севастопольцы сорвали планы НАТО создать в Крыму военную базу.

Кроме того, вступление Украины в НАТО является прямой угрозой для безопасности России. Причём вступление Украины в НАТО не сейчас, а через некоторое время «ничего не меняет для России».

При этом в документах НАТО Россия официально объявлена главной угрозой, а Украина стала бы плацдармом для удара по РФ.

«Развёртывание на территории Украины средств разведки позволит контролировать нашу территорию вплоть до Урала», — заявил президент.

Также Путин заявил, что США полностью проигнорировали предложения по гарантиям безопасности. В такой ситуации Россия «имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности».

Ситуацию, происходящую в Донбассе, Путин сравнил с 2014 годом. Россия сделала всё для сохранения территориальной целостности Украины.

«В этой связи считаю принять необходимым давно назревшее решение. Признать суверенитет и независимость Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики», — заявил президент, попросив парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР.