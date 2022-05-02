СМИ: нового лидера ЛДПР выберут 25 мая

Съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя, состоится 25 мая, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

«Съезд ЛДПР пройдёт 25 мая», — рассказал собеседник издания.

Предыдущий председатель ЛДПР, Владимир Жириновский, скончался 6 апреля после продолжительной болезни. В феврале 2022 года политик заболел коронавирусом и не смог победить болезнь. Церемонию прощания с ним посетили президент Владимир Путин, члены фракций в Госдуме, а также бывшие и нынешние члены алтайского регионального отделения ЛДПР.

Незадолго до кончины Жириновского СМИ сообщали, что в партии уже начали обсуждать его возможных преемников. На этот пост, согласно данным инсайдеров, рассматривали Михаила Дегтярева, Андрея Лугового, Ярослава Нилова, Алексея Диденко и других.