Советник Зеленского назвал сроки принятия мирного соглашения между Россией и Украиной

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия и Украина могут принять мирное соглашение в течение одной-двух недель. Наиболее пессимистичный прогноз — начало мая. Его слова передаёт РИА Новости.

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после ещё одного раунда, попытки повоевать», — сказал Арестович.

Напомним, 14 марта в онлайн-формате начался четвёртый раунд российско-украинских переговоров. Вечером стороны взяли «технический перерыв», сегодня переговоры продолжатся. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, стороны обсуждают мир, прекращение огня, немедленный отвод войск и гарантии безопасности.