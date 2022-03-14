Российско-украинские переговоры ушли на технический перерыв до завтра

В российско-украинских переговорах объявлена «техническая пауза до завтра», сообщает РИА Новости. Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины, представитель украинской делегации Михаил Подоляк.

Напомним, четвёртый раунд переговоров России и Украины проходит в онлайн-формате. По словам Подоляка, стороны обсуждают мир, прекращение огня, немедленный отвод войск и гарантии безопасности.

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Политика Стартовал четвёртый раунд переговоров России и Украины

Ранее депутат и член российской делегации Леонид Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах российской и украинской делегаций. По его ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, а также в документы для подписания. Михаил Подоляк сказал, что российская сторона смотрит на ситуацию «гораздо более адекватно».