Территорию «Азовстали» на Украине полностью освободили

Территория завода «Азовсталь» в Мариуполе полностью освобождена, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

На комбинате сложили оружие больше 2,4 тысячи человек. Это предприятие было последним районом города, который удерживали украинские военные.

Бои за Мариуполь начались 25 февраля и продлились до 21 апреля. Под контролем Украины на тот момент оставалась только территория «Азовстали», где, по данным Минобороны РФ, укрывалась примерно треть от первоначального гарнизона города, включая членов батальона «Азов».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению.