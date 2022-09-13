Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану

Президент Казахстана Касым-Жокарт Токаев поддержал предложение вернуть столице страны Нур-Султану прежнее название Астана. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

При этом переименовывать другие объекты, которые были названы в честь экс-главы государства Нурсултана Назарбаева, не планируется. Представитель Токаева отметил, что президент считает историческим фактом решающую роль своего предшественника в укреплении современной государственности республики и становлении ее столицы.

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Напомним, что столицу Казахстана переименовали из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Соответствующий указ тогда подписал его преемник Токаев, который сам выдвинул эту инциативу.

Накануне депутаты парламентской группы «Жаңа Қазақстан» («Новый Казахстан») предложили вернуть столице Казахстана старое название. Они сочли неправильным давать столице имя Назарбаева еще при его жизни, а также отметили, что народ так и не принял новое название города.