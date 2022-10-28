Почти все алтайские думцы стали соавторами закона о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Шесть депутатов от Алтайского края стали соавторами двух законопроектов, которые направлены на полный запрет пропаганды ЛГБТ в России. Только один народный избранник из нашего региона не поставил подпись под документами. Это следует из информации, опубликованной на сайте нижней палаты парламента.

Алтайский край в Государственной Думе сейчас представляют единороссы Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор и Владимир Шаманов. Кроме них, в нижней палате парламента заседают Мария Прусакова и Анжелика Глазкова от КПРФ и справедливоросс Александр Терентьев. Все эти депутаты, кроме Марии Прусаковой, стали инициаторами закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Их подписи стоят под обоими предложенными законопроектами.

Законопроекты российская Госдума рассмотрела в первом чтении 27 октября и приняла единогласно. За запрет проголосовали все алтайские депутаты, в том числе и Прусакова.

Напомним, что соавторами закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России выступили 390 депутатов из 450, в их число вошли главы всех парламентских фракций и зампреды нижней палаты парламента.

Депутаты внесли на рассмотрение два законопроекта. Первый вносит изменения в кодекс об административных правонарушениях и определяет суммы штрафов за пропаганду ЛГБТ, а второй запрещает пропаганду ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах, кино и в рекламе. В ноябре законопроекты планируется рассмотреть во втором чтении.

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