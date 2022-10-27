Трансгендер из Барнаула решила уйти из политики из-за нового закона о запрете пропаганды

Лидер алтайского отделения партии «Гражданская инициатива» Юлия Алёшина сообщила в своём Telegram-канале о решении уйти из политики. Причиной стало принятие в Госдуме в первом чтении закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Статья 6.21 КоАП в новой редакции запрещает распространение пропаганды ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Если деяние совершается в СМИ или интернете, штраф составит до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 млн рублей — для юрлиц. Иностранцам грозит штраф до 400 тысяч рублей, арест до 15 суток или депортация. Ко второму чтению законопроекта могут появиться более ужесточающие наказания поправки.

Алёшина отметила, что никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляет свою дальнейшую публичную политическую деятельность, поскольку является открытой трансгендерной женщиной.

«Более года назад коллеги-однопартийцы избрали меня председателем регионального отделения партии „Гражданская инициатива“. Мне с единомышленниками удалось реанимировать отделение, которое до этого было на грани самороспуска. Да, не всё получилось и удалось. В нарушение действующего законодательства меня не пускали на сессии краевого парламента, отказали в регистрации кандидатом в депутаты Барнаульской городской Думы. И я уверена, что причина — моя трансгендерность. С принятием нового закона можно ожидать более серьёзного противодействия», — указала политик.

Напомним, в июле 2022 года Алёшина заявила о намерении пройти в состав городской думы. Для этого она должна была собрать 130 подписей в свою поддержку. Позже избирательная комиссия забраковала 59 подписей.