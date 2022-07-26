Политик-трансгендер из Барнаула намерена пройти в состав городской думы

Лидер реготделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае Юлия Алешина подала документы в избирком для участия в выборах Барнаульской гордумы. Информация размещена в ТГ-канале Алешиной. Политик-трансгендер намерена посоперничать за депутатский мандат по округу № 16, куда входит часть Октябрьского района краевой столицы, включая ВРЗ.

Теперь до 1 августа Алешиной необходимо собрать в свою поддержку 130 подписей избирателей. После проверки автографов избирком вправе зарегистрировать кандидата, если не будет превышен уровень брака в подписных листах. Отметим, что Алешина идёт на выборы в БГД как самовыдвиженец, партийный список «Гражданская инициатива» решила не выдвигать.

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По округу № 16 также намерены участвовать в выборах Марат Абдулаев (КПРФ), Валерий Касплер («Единая Россия»), Евгений Куксин («Справедливая Россия — За правду»), Дмитрий Рыбкин (ЛДПР) и Артём Тарасов («Новые люди»).

Юлия Алешина родилась 28 марта 1990 года в Барнауле, окончила АлтГУ в 2021 году, работает менеджером магазина у индивидуального предпринимателя.