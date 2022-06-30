В Госдуму внесут проект об установлении Дня ветеранов боевых действий 1 июля

30 июня депутаты ЛДПР и группа сенаторов во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект, официально устанавливающий 1 июля Днём ветеранов боевых действий. Об этом пишет ТАСС.

По данным авторов проекта, на сегодня в РФ насчитывается более 2 млн ветеранов боевых действий.

Законодательное закрепление этого праздника будет «подчёркивать важность ветеранского движения в нашем обществе и способствовать дальнейшему формированию патриотического сознания» граждан, подчёркивается в пояснительной записке.

Ранее Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». На её лицевой стороне изображён военнослужащий с автоматом на фоне ленты в форме буквы Z, а на оборотной — эмблема Росгвардии в виде двуглавого орла.