Волкособы и выборный мунфильтр. Какие вопросы рассмотрят на первой сессии АКЗС в 2023 году

В повестке сессии оказалось рекордно малое число вопросов

23 января 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: akzs.ru

26 января пройдёт очередная сессия Алтайского Заксобрания и первая – в 2023 году. Судя по всему, это будет одно из самых коротких заседаний для нынешнего созыва краевого парламента: в повестке значится только 11 вопросов. Хотя и в декабре депутаты рассмотрели всего 12 вопросов. В этот раз горячую дискуссию может вызвать инициатива КПРФ о снижении муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы. Ещё один неоднозначный вопрос, который обсудят депутаты, – разрешение на отстрел бродячих волкособов – гибридов волка и собаки. Подробнее о том, какие законы собираются принимать народные избранники, – в обзоре amic.ru.

Муниципальный фильтр

Главная политическая интрига январской сессии связана с инициативой КПРФ по снижению мунфильтра на предстоящих выборах губернатора с 7 до 5%. По мнению коммунистов, это даст шанс принять участие в кампании оппозиционным кандидатам, не прибегая к помощи "Единой России".

Муниципальный фильтр действует в России с 2012 года – он появился после возвращения прямых выборов губернаторов. В Алтайском крае, для того чтобы претендовать на кресло главы региона, нужна поддержка не менее 7% муниципальных депутатов. Причём не менее 10% из них должны состоять как минимум в 75% районных и городских собраниях. Кроме того, нельзя пойти на выборы губернатора самовыдвиженцем – только от какой-либо политической партии.

По состоянию на 2018 год (когда последний раз проходили выборы губернатора), кандидатам требовалось собрать 534 подписи для прохождения муниципального фильтра.

Между тем коммунисты отмечают, что целый ряд регионов применяют мунфильтр на уровне 5%. В их числе Татарстан (956 муниципалитетов), Башкирия (895), Красноярский край (569), Воронежская (478) и Волгоградская (466) области. В Алтайском крае сегодня 695 муниципальных образований, а кандидата должны поддержать 7% муниципальных депутатов или глав, и это слишком много, указывают "красные".

ЕДВ для сельских специалистов

Изменения в краевой закон о выплатах сельским специалистам рассмотрят на январской сессии депутаты АКЗС. Эту меру поддержки предлагают распространить на сельских специалистов, занятых на постоянной работе не менее 25% нормы рабочего времени. По предложению авторов проекта, такие сотрудники будут получать ЕДВ в зависимости от степени занятости:

– занятым не менее 75% нормы своего рабочего времени – в размере 100% суммы ежемесячной денежной выплаты;

– занятым 50% и более, но менее 75% нормы своего рабочего времени – в размере 75% суммы ежемесячной денежной выплаты;

– занятым 25% и более, но менее 50% нормы своего рабочего времени – в размере 50% суммы ежемесячной денежной выплаты.

Напомним, сейчас получать ЕДВ к зарплате могут медики, соцработники, сотрудники учреждений культуры, специалисты государственной ветеринарной службы и ряд других специалистов, работающих на селе. Больше всего работников, занятых на неполную ставку, трудится в сфере культуры. Ежемесячный размер ЕДВ – 1060 рублей, но получать его могут только те, кто работает на ставку не менее чем 75%.

"Мы предлагаем расширить меры поддержки на сельских специалистов, занятых на постоянной работе не менее 25% нормы рабочего времени. При этом ранжировать размер выплаты в зависимости от степени занятости. Уже порядка 9000 жителей Алтайского края получают ЕДВ. Изменения в краевой закон дадут это право ещё большему количеству сельских специалистов", – рассказал руководитель фракции ЕР в АКЗС Сергей Приб.

Если законопроект примут на сессии, выплаты будут начисляться задним числом – уже с января 2023 года.

То ли волк, то ли собака

Ещё депутаты АКЗС предлагают защитить диких и домашних животных от бродячих волкособов (гибрид собаки и волка). Ещё 10 лет назад к животным, чья численность регулировалась из-за ущерба охотничьему хозяйству, относились: волк, шакал, серая ворона, а также одичавшие собаки. В новой редакции закона, от 2013 года, собак из этого списка исключили. В итоге за последние годы на территориях охотничьих угодий Алтайского края сформировались целые "колонии" одичавших собак, скрестившихся с волками.

Усугубляет проблему и рост численности волков в Алтайском крае. Так, профессор, доктор биологических наук Сергей Снигирёв указывает, что с 2013 по 2022 год количество хищников выросло почти в два раза: с 183 до 331 особи. Больше всего они распространены в предгорных районах (Алтайский, Краснощёковский, Красногорский, Тогульский, Солонешенский).

По оценкам экспертов, волкособы являются более опасными, чем волки, так как они не боятся человека и более агрессивны. Они представляют угрозу для охотников, туристов и грибников. И кроме того, истребляют сибирскую косулю – ежегодно сумма ущерба оценивается примерно в 5 млн рублей.

Поэтому депутаты предлагают отнести волкособов к охотничьим ресурсам Алтайского края. Это позволит выдавать разрешения на их отстрел в охотничьих угодьях.

Подробный репортаж с первой в 2023 году сессии АКЗС читайте на amic.ru в четверг, 26 января.