Япония ввела персональные санкции в отношении Путина, Шойгу и Лаврова

МИД Японии утвердил персональные данные в отношении российских представителей власти, сообщает РИА Новости. Ограничительные меры принимаются после начала спецоперации на территории Украины.

Под ограничения попали шесть человек, среди которых Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. Также в списке зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава генштаба ВС Валерий Герасимов и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Если у людей из списка найдут активы на территории Японии, все они будут заморожены.

Санкции Японии также коснутся 49 организаций, среди которых ФСБ, ГРУ, Ростех и ряд других.

Ранее Владимир Путин объявил о введении спецмер, которые станут ответом России на санкции.