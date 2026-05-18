Куба готова оказать серьезное сопротивление в случае военной эскалации

18 мая 2026, 17:51, ИА Амител

Куба / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

США и Куба могут оказаться на грани нового вооруженного конфликта, в котором латиноамериканцы намерены повторить сценарий Вьетнамской войны, сообщил генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в интервью "Абзацу". Об этом свидетельствуют планы кубинских властей атаковать американскую базу в Гуантанамо и попытки Вашингтона запугать своих оппонентов угрозой вооруженного вторжения.

Эксперт пояснил, что на фоне неудачной операции в Иране госсекретарь США Марк Рубио подталкивает президента Дональда Трампа к усилению напряженности. Это должно помочь республиканцам и лично Трампу с Рубио повысить свои рейтинги перед выборами в Конгресс. В Белом доме считают, что военная акция будет быстрой и легкой, однако кубинцы обладают ресурсами, чтобы оказать серьезное сопротивление.

«Провал блицкрига США в Иране и нарастающие разногласия между Белым домом и ближневосточными монархами дают Рубио возможность подталкивать Трампа к агрессии, заявляя: "Мы впервые за 70 лет покорили Кубу". Они надеются, что это поднимет их рейтинги. Существует серьезная угроза военного вторжения, но Куба хорошо подготовлена. На протяжении десятилетий она впитывала лучший военный опыт СССР и воспитала поколение людей, готовых сражаться за свою независимость. В этом я вижу шанс для Кубы превратить вторжение во второй Вьетнам, что может окончательно разрушить проект Трампа», — отметил Лидовской.

Наличие американской базы в Гуантанамо усиливает мотивацию кубинцев противостоять планам США.

США фактически оккупируют территорию Кубы уже несколько десятилетий. Куба неоднократно выражала протест против этого, но никогда не прибегала к военным действиям, стараясь избежать крупномасштабного конфликта. Однако если такой конфликт станет неизбежным, Куба будет сражаться за всю свою территорию, включая Гуантанамо, так как это часть ее государства. Поэтому их активная подготовка вполне оправданна, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что США не имеют веских причин для вооруженного нападения на Кубу.