В современной геополитической обстановке открытый военный конфликт с Кубой принесет Вашингтону больше издержек, чем выгод

16 апреля 2026, 17:27, ИА Амител

США не имеют веских причин для вооруженного нападения на Кубу, но Дональд Трамп может инициировать боевые действия, рассказал "Газете.ru" профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец.

Он считает, что наземная операция на Кубе приведет к большим потерям среди американских солдат, на что Трамп едва ли пойдет. Некоторые предполагают, что кубинская армия не сможет оказать серьезного сопротивления.

«Для бомбардировок Кубы Соединенным Штатам необходимы веские основания, которые можно было бы представить общественности. В случае с войной против Ирана такие основания были найдены, но с Кубой ситуация сложнее», — подчеркнул он.

Профессор затруднился назвать причины, по которым США могли бы применить военную силу против Кубы, кроме желания президента Трампа. Куба не представляет угрозы для США ни с точки зрения своих размеров, ни состояния вооруженных сил, ни идеологии кубинского руководства, поэтому для обоснования таких действий необходимо найти нестандартные аргументы.

Хейфец заключил, что Трампу не нужны никакие объяснения для начала военных действий против других стран. Его собственное видение или мнение сенатора Марка Рубио влияют на его решения.